Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 14/10/2026 19:48

Lâm Tâm Như mới đây tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Thế Tân và được trao danh hiệu “Cựu sinh viên xuất sắc”. Sự xuất hiện của nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi cô trở lại ngôi trường từng theo học và chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình kết hợp giữa giáo dục và sự nghiệp nghệ thuật.

Tại sự kiện, Lâm Tâm Như được mời phát biểu trước các giảng viên và sinh viên. Cô cho biết từng lựa chọn theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại cơ sở Thượng Hải của Đại học Thế Tân vì nhận thấy lĩnh vực này có mối liên hệ mật thiết với công việc của mình.

Theo nữ diễn viên, những năm tháng học tập là khoảng thời gian đáng trân trọng, đặc biệt giữa lịch trình làm việc bận rộn của người hoạt động trong ngành giải trí. Công việc giúp cô tích lũy kinh nghiệm thực tế, trong khi việc quay lại giảng đường tạo cơ hội nhìn nhận và hệ thống hóa những trải nghiệm đã có.

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học - Ảnh 1

Lâm Tâm Như bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về trường cũ và nhận danh hiệu từ nơi từng gắn bó với mình. Cô cũng gửi lời khuyên đến các tân sinh viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần ham học hỏi và không ngừng tiến bộ. Theo cô, việc duy trì khả năng học tập, tiếp thu kiến thức mới là điều cần thiết để mỗi người không bị tụt lại phía sau.

Sinh năm 1976, Lâm Tâm Như là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Hạ Tử Vy trong bộ phim truyền hình “Hoàn Châu cách cách” năm 1998. Sau thành công ban đầu, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như “Tân dòng sông ly biệt”, “Mỹ nhân tâm kế” và “Khuynh thế hoàng phi”.

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học - Ảnh 2

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Lâm Tâm Như còn phát triển sự nghiệp sản xuất phim. Từ những năm 2010, cô từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, tham gia phát triển các dự án truyền hình và khẳng định khả năng đứng sau máy quay.

Một trong những dự án đáng chú ý của cô là “Hoa đăng sơ thượng” (Light the Night), bộ phim giật gân hợp tác với Netflix, trong đó cô đảm nhận cả vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính.

Hiện Lâm Tâm Như đang chuẩn bị cho một dự án mới thuộc thể loại hài – lãng mạn, khai thác tình yêu hiện đại và những mối quan hệ của giới trẻ. Việc được trường cũ vinh danh lần này tiếp tục cho thấy một khía cạnh khác của nữ diễn viên, bên cạnh hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh.

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