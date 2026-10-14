Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 14/10/2026 17:30

Lý Nhược Đồng mới đây chia sẻ hình ảnh chuyến thăm Mộ Hoạt Tử tại núi Chung Nam, quận Hộ Ấp, Tây An (Trung Quốc).

Lý Nhược Đồng mới đây chia sẻ hình ảnh chuyến thăm Mộ Hoạt Tử tại núi Chung Nam, quận Hộ Ấp, Tây An (Trung Quốc). Kèm theo loạt ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: “Người khác đi du lịch check-in, còn tôi về nhà”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi nhắc khán giả về vai diễn Tiểu Long Nữ kinh điển của cô trong “Thần điêu đại hiệp” phiên bản TVB năm 1995.

Trong nguyên tác của nhà văn Kim Dung, Mộ Hoạt Tử là nơi Tiểu Long Nữ sinh sống và luyện võ. Không gian này gắn liền với nhiều tình tiết quan trọng trong mối tình giữa cô và Dương Quá, góp phần xây dựng hình tượng nữ hiệp thanh lãnh, thoát tục.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hoa ngữ, địa điểm Lý Nhược Đồng ghé thăm là di tích có thật, gắn với Vương Trùng Dương, người sáng lập Toàn Chân giáo trong lịch sử Trung Quốc. Những chi tiết như quan tài đá, giường ngọc lạnh hay đường hầm bí mật trong tiểu thuyết được tái hiện tại phim trường khi tác phẩm chuyển thể lên màn ảnh.

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp' - Ảnh 1Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp' - Ảnh 2

Dù không phải bối cảnh quay phim chính thức, chuyến thăm vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi địa danh này gắn với nhân vật đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên. Trong loạt ảnh được đăng tải, Lý Nhược Đồng diện trang phục trắng, đứng trước tấm bia đá và xoay người ngoái nhìn. Hình ảnh khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Tiểu Long Nữ năm nào.

Ở tuổi 60, nữ diễn viên tiếp tục nhận được lời khen về thần thái trẻ trung và khí chất thanh thoát. Một số cư dân mạng còn hài hước cho rằng bí kíp Ngọc Nữ Tâm Kinh của Tiểu Long Nữ dường như thực sự phát huy tác dụng.

Năm 1995, khi “Thần điêu đại hiệp” lên sóng, Lý Nhược Đồng mới 28 tuổi và chưa phải gương mặt nổi tiếng rộng rãi. Cô từng từ chối vai diễn vì cho rằng đường nét khuôn mặt mang nét phương Tây, không phù hợp với tạo hình cổ trang. Sau khi được nhà sản xuất Lý Thiêm Thắng thuyết phục, cô mới đồng ý tham gia.

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp' - Ảnh 3

Dù kinh phí sản xuất hạn chế, bộ phim vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách xây dựng nhân vật và diễn xuất của dàn diễn viên. Lý Nhược Đồng thể hiện thành công vẻ lạnh lùng, thanh khiết của Tiểu Long Nữ, đồng thời truyền tải sự dịu dàng trong những khoảnh khắc bên Dương Quá do Cổ Thiên Lạc thủ vai.

Sau 31 năm, cặp đôi vẫn được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những phiên bản đáng nhớ nhất của “Thần điêu đại hiệp”. Chuyến đi của Lý Nhược Đồng vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên, mà còn khơi lại ký ức về tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

 

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Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, Lý Nhược Đồng khoe vóc dáng cân đối cùng đường cong gọn gàng. Đáng chú ý, trong những đoạn video quay bằng camera thường, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, làn da sáng và không xuất hiện quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.

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