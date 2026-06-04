Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Điều đáng nói là độ tuổi của nhân vật hoàn toàn tương đồng với tuổi thật của Lý Nhược Đồng ngoài đời. Trong quá trình chuẩn bị tạo hình, ê-kíp từng đề xuất điều chỉnh vai diễn từ “bà ngoại” thành “dì” nhằm tạo cảm giác trẻ trung hơn trên màn ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã thẳng thắn từ chối.

Bộ phim ngắn Phu nhân nàng chuyên trị kẻ không phục 4 chính thức lên sóng ngày 3.6, đánh dấu sự trở lại của Lý Nhược Đồng trong một vai diễn đặc biệt. Nữ diễn viên đảm nhận vai bà ngoại của nam chính Vương Bồi Diên và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn mới, Lý Nhược Đồng còn trở thành chủ đề bàn luận khi tham gia một dự án phim ngắn.

“Tuổi thật của tôi là 60, hoàn toàn phù hợp với độ tuổi trong kịch bản. Có thể ngoại hình của tôi không giống hình dung của mọi người về một người 60 tuổi. Nhưng 60 tuổi vốn dĩ là độ tuổi làm bà ngoại rồi”, cô chia sẻ.

Trước những bình luận này, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 1995 đã có phản hồi thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi là một diễn viên, chứ không phải thần tiên trên trời”, cô nói.

Theo Lý Nhược Đồng, việc lựa chọn dự án không phụ thuộc vào độ dài của tác phẩm mà nằm ở chất lượng vai diễn và cảm xúc mà nhân vật mang lại. Cô cho biết sẽ sẵn sàng tham gia bất kỳ dự án nào, từ phim truyền hình dài tập, điện ảnh cho đến phim ngắn, miễn là nhân vật phù hợp và giúp cô tìm thấy niềm vui trong diễn xuất.

Nữ diễn viên khẳng định không tồn tại khái niệm “hạ thấp đẳng cấp” hay “đi xuống” khi tham gia phim ngắn. Ngược lại, cô đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ê-kíp sản xuất. Trong quá trình quay, Lý Nhược Đồng thậm chí nhiều lần có cảm giác đang tham gia một dự án điện ảnh thực thụ bởi sự chỉn chu từ hệ thống máy quay, ánh sáng đến yêu cầu về chất lượng hình ảnh.

Sinh năm 1966, Lý Nhược Đồng là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Dương môn nữ tướng hay Đại nội mật thám 008. Đặc biệt, vai Tiểu Long Nữ đã giúp cô trở thành hình tượng “Cô Cô” kinh điển trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài đời, Lý Nhược Đồng còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống năng động và tinh thần trẻ trung ở tuổi 60. Cô duy trì việc tập luyện thể hình trong nhiều năm với các bài tập battle rope, TRX và nhiều bài vận động kết hợp võ thuật nhằm giữ gìn sức khỏe và thể lực.

Tháng 5/2026, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải video khoe vóc dáng săn chắc cùng bờ vai khỏe khoắn trên mạng xã hội. Đi kèm đoạn clip, cô hài hước viết: “Tôi ở tuổi 60 như thế này, có được xem là khỏe mạnh không?”.

Hình ảnh đó cũng phần nào phản chiếu nhân vật mà cô thể hiện trong Phu nhân nàng chuyên trị kẻ không phục 4 – một người phụ nữ bước sang tuổi 60 nhưng vẫn lựa chọn sống hết mình cho đam mê và hạnh phúc riêng. Thông qua cả vai diễn lẫn cuộc sống thực, Lý Nhược Đồng cho thấy tuổi tác không phải giới hạn, và mỗi người đều có quyền sống theo cách mình mong muốn mà không bị định nghĩa bởi những định kiến xã hội.