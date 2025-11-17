'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

Sao quốc tế 17/11/2025 08:30

Khi 42 tuổi, do gặp một loạt biến cố như bị người yêu lâu năm hủy hôn, cha qua đời, Lý Nhược Đồng mắc trầm cảm. Cô không ra ngoài, thậm chí từng nghĩ quẩn.

Trong video trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng cho biết thường nhận được bình luận của fan như: "Em rất buồn, em thấy mình vô dụng khi không chịu được chút áp lực nào", "Em không có bạn, không ai lắng nghe em", "Em thấy không có sức lực, hứng thú để làm việc".

 

Nghệ sĩ lo lắng cho những fan đó vì bản thân từng trải qua cảm giác như vậy, cô thực hiện video để chia sẻ kinh nghiệm. Khi 42 tuổi, do gặp một loạt biến cố như bị người yêu lâu năm hủy hôn, cha qua đời, Lý Nhược Đồng mắc trầm cảm. Cô không ra ngoài, thậm chí từng nghĩ quẩn.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

Khi rơi vào trạng thái tiêu cực, Lý Nhược Đồng dặn bản thân nghĩ đến mẹ - người mà cô quan tâm, yêu thương nhất. Diễn viên nói với chính mình nếu cô gặp vấn đề, mẹ sẽ không thể chịu đựng được. Nhờ vậy, Lý Nhược Đồng thoát khỏi những suy nghĩ "lệch lạc".

 

Cô tìm gặp bác sĩ khoa tâm thần để điều trị, phối hợp tích cực với những người có chuyên môn. Ban đầu, bác sĩ thử nghiệm vài loại thuốc, sau đó chọn loại phù hợp với tình trạng của Lý Nhược Đồng. Cô gặp một số tác dụng phụ nhưng dần dần, thuốc giúp Lý Nhược Đồng bình ổn, tình trạng bệnh được cải thiện. Diễn viên kiên trì uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ định, hiện không cần dùng thuốc.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

Lý Nhược Đồng nhớ lại trước đây cô phấn chấn khi làm gì, từ đó trở lại những thói quen như chơi thể thao, nấu ăn. Cô kiên trì đến phòng gym mỗi ngày, vui vẻ khi rèn cơ bắp, cảm thấy giàu năng lượng hơn. Diễn viên nói: "Các bạn có biết, cảm giác mồ hôi đầm đìa khi rèn thể lực, niềm vui đó chính là bí quyết duy trì sắc đẹp".

Sau 5 năm điều trị, từ chỗ "như cái xác không hồn, sống không mục đích, không có động lực", Lý Nhược Đồng ví cô như chim phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Cô trở lại hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực như phim ảnh, thời trang, thể thao, livestream bán hàng.

Gần 10 năm qua, Lý Nhược Đồng không còn triệu chứng bệnh tâm lý như trước. Dịp sinh nhật 59 tuổi hồi tháng 8, diễn viên viết trước đây, trong chuyện tình cảm, cô không đủ yêu bản thân, hiện cô hiểu đánh mất chính mình đáng sợ hơn mất tình yêu. "Người ta nói đóng Tiểu Long Nữ là giai đoạn tốt đẹp nhất của Lý Nhược Đồng. Đúng là như thế, chỉ có điều, mỗi ngày tiếp theo của tôi sẽ tốt đẹp hơn", minh tinh viết.

Mới đây, Lý Nhược Đồng vừa chia sẻ video tự quay, trong đó người đẹp 6X chia sẻ kinh nghiệm đối phó bệnh trầm cảm.

