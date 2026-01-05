Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Vào ngày 4/1, một chiếc xe tải chở bông đã bị lật đè lên người đi bộ ở huyện Bundi, Ấn Độ, khiến 3 người tử vong và 9 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h35 chiều tại Papdi Laban, thuộc khu vực đồn cảnh sát Dehikheda.

Video 9 giờ 29 phút trước 9 giờ 29 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-xe-tai-cho-bong-lat-e-trung-nguoi-i-bo-khien-3-nguoi-tu-vong-9-nguoi-bi-thuong-750161.html