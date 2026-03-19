Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), 3 con giáp tiền lũ lượt chui vào két, buôn may bán đắt, lãi mẹ đẻ lãi con, đã Phú Quý lại an nhàn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), Thiên Tài chiếu mệnh, con đường làm giàu của người tuổi Sửu đang vô cùng rộng mở trong ngày hôm nay. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể trong suốt khoảng thời gian qua. Cấp trên vô cùng coi trọng thành viên như bạn.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ở trạng thái vô cùng lý tưởng. Hai người luôn tâm sự với nhau mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ đó mà dù có phải đối diện với khó khăn đến mức nào, hai người cũng có thể cùng nhau vượt qua.

Một số người còn có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả trong một vài tuần, song bạn không nên nghĩ đến việc hoàn toàn sống dựa vào đó. Hãy đầu tư tiền bạc vào những hạng mục thông minh hơn là chỉ ăn chơi, hưởng thụ.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), cục diện Tam Hợp nhắc nhở Dần nên tập trung đẩy mạnh các dự án công việc của mình trong ngày này bởi bạn đang có nguồn cát khí rất vượng, cần tranh thủ giành lợi thế về phía mình. Cơ hội không nhiều nên bạn cần nhanh chóng nắm bắt, nếu chần chừ e ngại không dám tiến bước thì sẽ chẳng mang lại cho mình thành tựu nào.

Không chỉ vậy, những chú Hổ còn có trực giác khá mạnh trong hôm nay. Bạn tin vào phán đoán của mình và dũng cảm đầu tư, thành quả bước đầu đã chứng minh suy nghĩ của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ vậy mà tuổi Dần sẽ nhận được một nguồn lợi nhuận khá lớn trong hôm nay.

Cũng nhờ Bán Hợp cục nên vận trình tình cảm của bản mệnh khá đẹp, nhân duyên hài hòa. Người độc thân không những có thể gặp được đối tượng ưng ý mà còn có cơ hội tìm hiểu nhau để tiến tới mối quan hệ nghiêm túc trong thời gian tới. Các cặp đôi nên hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình để hâm nóng tình cảm.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất biết mình cần phải làm gì nếu muốn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Bạn thường đưa ra những quyết định chính xác, thậm chí còn giúp tập thể vượt qua được giai đoạn khúc mắc.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị trong hôm nay. Đôi bên có cùng mục tiêu, cùng cách thức làm việc nên hứa hẹn sẽ hợp tác ăn ý, đem về nhiều lợi nhuận.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, con giáp này cần thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện chen vào giữa mối quan hệ. Hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình và chủ động giữ khoảng cách với người khác.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!