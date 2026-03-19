9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng

Tâm linh - Tử vi 19/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng trong 9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), Hỏa sinh Thổ giúp người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Chính vì vậy, khi gặp phải khó khăn, bạn luôn được mọi người giúp đỡ, thậm chí có người chỉ cho bạn hướng đi mới chính xác.

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa bản mệnh và người nhà cũng vô cùng hòa hợp. Gia đình chính là động lực để bạn vươn lên mỗi ngày. Nếu gặp vấn đề khó giải quyết, bạn cũng không ngại tâm sự với mọi người để nhận được sự giúp đỡ.

Thiên Ấn nâng đỡ, may mắn là con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển hanh thông. Bạn được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng là bước đà để bạn khẳng định năng lực và tiến những bước dài hơn trong tương lai.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), cục diện Tam Hợp Thái Tuế sẽ thúc đẩy sự nghiệp của tuổi Ngọ phát triển nhanh hơn, làm gì cũng suôn sẻ, không có sự cố nào đáng kể. Cũng nhờ vậy mà vận trình tài lộc khởi sắc thấy rõ, chủ yếu đến từ công việc chính khi bạn có tinh thần trách nhiệm, đạt được thành tích cao.

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Các mối quan hệ trong ngày cũng rất tốt đẹp. Con giáp này được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên đánh giá cao nên có thể tranh thủ cơ hội đề xuất phương án, ý kiến của mình. Những cách suy nghĩ mới mẻ của bạn sẽ được mọi người đón nhận mà không gặp trở ngại, khả năng được cấp trên chấp thuận là rất lớn. 

 

Cũng trong hôm nay, bạn còn đón niềm vui ở phương diện tình cảm nhờ Thổ - Hỏa tương sinh. Người đã có đôi có một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), Chính Ấn giúp sức, người tuổi Hợi giải quyết được mọi vấn đề một cách trôi chảy nhờ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy suốt bấy lâu của mình. Bạn đang khẳng định mình xứng đáng với vị thế hiện tại.

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người cần phải thi cử, ứng tuyển trong ngày hôm nay, hãy tự tin thể hiện những gì mình biết với giám khảo, bạn có thể gây ấn tượng với đối phương và được chọn vào vị trí mong muốn.

Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm cũng đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Vợ chồng bạn đã hiểu rõ lòng nhau sau khi trải qua nhiều khúc mắc. Cả hai trân trọng những gì mình đang có và cùng hướng tới tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ