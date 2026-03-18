Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 18/03/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Tỵ được Thực Thần độ mệnh nên có lộc lá trong công việc, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ. Bạn sắp thoát khỏi những ngày tháng khổ cực vất vả, trước đây bươn chải làm ăn một mình thì giờ đây đã được bù đắp. 

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa sinh Thổ có lợi cho những người đang yêu, tình cảm lên một bước mới, 2 bạn yêu nhau thắm thiết hơn trước. Bạn nào đã kết hôn thì có thể dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn quây quần bên các thành viên trong gia đình của mình.

 

Tuổi Tỵ luôn có ý thức trong việc tiết kiệm và chi tiêu nên ví tiền không bao giờ bị trống không. Hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực khi đối mặt với thử thách mới vì đó sẽ giúp bạn tìm ra được khả năng tiềm ẩn của bản thân, tiền kiếm được ngày càng nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, Chính Ấn dẫn đường nên rất thuận lợi cho người tuổi Ngọ trên con đường công danh sự nghiệp. Những thành tích cao trong công việc từ trước đến nay của bạn là yếu tố giúp bạn được lãnh đạo cất nhắc.

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn thường đưa ra những ý kiến chính xác, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Ngoài ra, bạn còn là người dám nghĩ dám làm, chẳng ngại đổi mới nên chẳng bao giờ chậm chân hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng cả bạn và người ấy đều là người quá mạnh mẽ, cứng đầu và hơn thua nhau trong nhiều việc. Tuy nhiên, trong gia đình, đôi bên cần nhường nhịn nhau một chút thì bầu không khí mới hài hòa. Bạn nên hạ cái tôi cá nhân xuống.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch,  tuổi Sửu đang làm việc tự do, làm kế toán hoặc ngân hàng gặp vận may lớn. Bản mệnh dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này Tình - Tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng Tài Lộc, sống trong giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng phát, vận may tới tấp báo về. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, gia tăng thu nhập, vận may của bản mệnh sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt không ngờ tới.

Tuy nhiên, con giáp này khá đau đầu vì tình cảm. Con giáp này thường xuyên có cảm giác ức chế, khó hòa đồng với một vài người trong họ hàng. Người đang tính đến chuyện cưới hỏi dễ gặp cản trở từ phía gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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