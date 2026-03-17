Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, lộc lá đầy tay, tiền vào như nước lũ, chạm đâu cũng ra vàng

Đúng 7 ngày tới (24/3), con giáp tuổi Sửu được Chính Quan độ mệnh nên công việc thảnh thơi, nhiều bạn sắp có tin vui liên quan đến công danh, bầu cử, thi cử. Sửu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, việc nào ra việc đó nên cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi.

Mặt tình cảm được cục diện Thổ sinh Kim hỗ trợ nên khá thuận lợi. Sửu là người rất hiểu chuyện, giỏi lắng nghe và hay an ủi mọi người xung quanh. Bạn toát ra năng lượng tích cực nên hôm nay sẽ nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, người quen.

Tiền bạc hanh thông, không có thất thoát hay mất mát xảy ra. Sẽ có lời nói tiêu cực xung quanh khi bạn làm ra tiền, nhưng đừng lo lắng, mọi quyết định đều ở phía bạn, ghen ăn tức ở thì họ chẳng bao giờ khá hơn bạn được.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 7 ngày tới (24/3), người tuổi Thân dành nhiều thời gian để lắng nghe nửa kia của mình, nhờ thế mà bạn nhận ra những khía cạnh mình chưa từng biết trước kia của người ấy. Quan hệ giữa hai bạn ngày càng sâu sắc và bền vững hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng hòa hợp và yên ấm. Dù đôi bên thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng luôn biết thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương. Gia đình chính là hậu phương vững chắc cho bạn.



Chính Tài chiếu mệnh, bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh trong ngày hôm nay, đó là thành quả của việc bạn đã chăm chỉ suốt một thời gian dài. Nhận được tiền lương, tiền thưởng, bạn lại có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 7 ngày tới (24/3), Thiên Ấn chỉ đường, người tuổi Dậu vốn rất thông minh và giàu kinh nghiệm thực tế, nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, chắc chắn bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng của mọi người và đưa công ty, xí nghiệp đi tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương bình thường cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, nếu muốn cơ hội đến với mình nhiều hơn thì bản mệnh nên phát triển thêm các mối quan hệ, không nên tự làm tất cả mọi việc một mình.

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!