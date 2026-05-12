Sự thật về 'vua trái cây' tại Việt Nam: Không chỉ ngon mà còn là 'siêu thực phẩm' bồi bổ sức khỏe cực đỉnh

Dinh dưỡng 12/05/2026 11:40

Ăn xoài chín mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Việc bổ sung xoài chín vào chế độ ăn uống không chỉ làm phong phú hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Quả xoài với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng được mệnh danh là vua trái cây miền nhiệt đới. Trong thành phần của thức quả này có nhiều dưỡng chất tốt cho hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa nguy cơ mắc một số bệnh lý.

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe 

Nâng cao miễn dịch: Quả xoài giàu vitamin C - thành phần quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C đóng vai trò như chất chống oxy hóa giúp cơ thể được bảo vệ trước vi khuẩn, virus,... Vì thế, bổ sung xoài vào chế độ ăn có thể tạo hàng rào bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh lý nhiễm trùng.

Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong quả xoài không chỉ giúp thức ăn di chuyển trong hệ tiêu hóa một cách dễ dàng mà còn ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Xoài còn chứa enzyme amylase giúp phân hủy carbohydrate thành đường đơn để cơ thể hấp thụ một cách dễ dàng.

Làm đẹp da: Trong thành phần của quả xoài chứa vitamin C, E và chất chống oxy hóa rất tốt cho vẻ đẹp của làn da. Đây là những yếu tố giúp ngăn ngừa hình thành gốc tự do, lão hóa và vết nhăn trên da. Xoài còn chứa tiền chất của vitamin A là beta-carotene có tác dụng cải thiện độ đàn hồi của da, làm cho da mịn và tươi sáng hơn.

Tốt cho tim mạch: Các khoáng chất như kali, magie trong quả xoài giúp điều hòa huyết áp và ổn định sức khỏe tim mạch. Kali là khoáng chất có vai trò điều chỉnh cân bằng lượng nước và điện giải trong cơ thể. Magie có vai trò thư giãn, giảm căng cơ. Chất xơ trong xoài còn có thể giảm hàm lượng cholesterol LDL trong máu để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch.

Phòng ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa trong quả xoài như quercetin, fisetin, axit gallic và methyl gallate giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Những chất này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư tiền liệt tuyến.

Những đối tượng nào không nên ăn xoài?

Mặc dù xoài rất bổ dưỡng, nhưng một số người nên tránh ăn loại trái cây này trong những tình huống sau:

Những người đang đói bụng: Xoài có vị chua, có thể kích thích dạ dày, làm tăng tiết dịch vị và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh về đường ruột. Trong những trường hợp nghiêm trọng, việc tiêu thụ xoài khi đói có thể dẫn đến tình trạng say hoặc ngộ độc.

Người có cơ địa dị ứng: Những người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị dị ứng với urushiol khi ăn xoài có thể gặp phải các phản ứng dị ứng. Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm ngứa ở quanh miệng, tê lưỡi và nổi mề đay.

Người mắc bệnh hen suyễn: Xoài có tính bình và chứa các thành phần có thể gây dị ứng, do đó, những người mắc bệnh hen suyễn nên hạn chế ăn xoài. Việc này có thể dẫn đến dị ứng và làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

