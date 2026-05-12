Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Sức khỏe 12/05/2026 06:00

Chiều 11/5, Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - xác nhận đơn vị vừa điều trị cho bệnh nhi N.L.P.V. (5 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi. Theo gia đình, khoảng 22h ngày 9-5, bé V. được bà ngoại mua cho một cây thổi bong bóng xà phòng. Trong lúc vui chơi trước nhà, gió bất ngờ thổi làm dung dịch bong bóng bay ngược vào mắt.

Chị Lê Thị Mỹ Linh (28 tuổi, mẹ bé) kể khi đó cháu chạy vào nhà khóc lớn, liên tục dụi mắt và kêu ngứa rát. Sau đó bé vào nhà tắm tự rửa mắt bằng nước sạch. "Từ lúc dung dịch bay vào mắt đến khi rửa chỉ khoảng 3 - 4 phút nhưng mắt bé sưng lên rất nhanh, tôi hoảng quá nên lập tức đưa con đến bệnh viện", chị Linh nói.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo nhưng hai mắt sưng đỏ, đau rát, có biểu hiện viêm kết mạc. Rất may chưa ghi nhận tổn thương giác mạc.

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng - Ảnh 1
Bài viết của mẹ bé gái bị viêm mắt do đồ chơi bong bóng xà phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định, thị lực không bị ảnh hưởng và đã được xuất viện trong ngày 11/5, tiếp tục dùng thuốc và tái khám theo hẹn.

"Dung dịch bong bóng xà phòng hiện chưa xác định thành phần hóa chất cụ thể, tuy nhiên may mắn mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nghiêm trọng", bác sĩ Giêng thông tin.

Chị Linh cho biết sau sự việc, gia đình mới nhận ra món đồ chơi con sử dụng là sản phẩm không rõ nguồn gốc, được bày bán phổ biến tại các cửa hàng tạp hóa và khu vực trước cổng trường.

Sau khi con gái nhập viện, chị Linh đã đăng tải câu chuyện của bé lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh có con nhỏ đang sử dụng những loại đồ chơi tương tự.

Theo chị Linh, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Điều khiến chị bất ngờ là không ít phụ huynh cho biết con mình từng bị dị ứng hay gặp các vấn đề sức khỏe sau khi tiếp xúc với những loại đồ chơi chứa dung dịch, hóa chất không rõ nguồn gốc.

Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là các sản phẩm có chứa chất lỏng hoặc hóa chất. Khi hóa chất dính vào mắt, mũi hoặc miệng trẻ, cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước và đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Chỉ từ những nốt phỏng nước ngoài da tưởng chừng đơn giản, một bé trai 6 tuổi đã nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết và phải thở máy để giành giật sự sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tổn thương mắt thổi bong bóng xà phòng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 13 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm