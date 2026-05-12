Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Chị Lê Thị Mỹ Linh (28 tuổi, mẹ bé) kể khi đó cháu chạy vào nhà khóc lớn, liên tục dụi mắt và kêu ngứa rát. Sau đó bé vào nhà tắm tự rửa mắt bằng nước sạch. "Từ lúc dung dịch bay vào mắt đến khi rửa chỉ khoảng 3 - 4 phút nhưng mắt bé sưng lên rất nhanh, tôi hoảng quá nên lập tức đưa con đến bệnh viện", chị Linh nói.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - xác nhận đơn vị vừa điều trị cho bệnh nhi N.L.P.V. (5 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi. Theo gia đình, khoảng 22h ngày 9-5, bé V. được bà ngoại mua cho một cây thổi bong bóng xà phòng. Trong lúc vui chơi trước nhà, gió bất ngờ thổi làm dung dịch bong bóng bay ngược vào mắt.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo nhưng hai mắt sưng đỏ, đau rát, có biểu hiện viêm kết mạc. Rất may chưa ghi nhận tổn thương giác mạc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định, thị lực không bị ảnh hưởng và đã được xuất viện trong ngày 11/5, tiếp tục dùng thuốc và tái khám theo hẹn.

"Dung dịch bong bóng xà phòng hiện chưa xác định thành phần hóa chất cụ thể, tuy nhiên may mắn mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nghiêm trọng", bác sĩ Giêng thông tin.

Chị Linh cho biết sau sự việc, gia đình mới nhận ra món đồ chơi con sử dụng là sản phẩm không rõ nguồn gốc, được bày bán phổ biến tại các cửa hàng tạp hóa và khu vực trước cổng trường.

Sau khi con gái nhập viện, chị Linh đã đăng tải câu chuyện của bé lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh có con nhỏ đang sử dụng những loại đồ chơi tương tự.

Theo chị Linh, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Điều khiến chị bất ngờ là không ít phụ huynh cho biết con mình từng bị dị ứng hay gặp các vấn đề sức khỏe sau khi tiếp xúc với những loại đồ chơi chứa dung dịch, hóa chất không rõ nguồn gốc.

Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là các sản phẩm có chứa chất lỏng hoặc hóa chất. Khi hóa chất dính vào mắt, mũi hoặc miệng trẻ, cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước và đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.