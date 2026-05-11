Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Sao quốc tế 11/05/2026 15:53

Ngày 6/5, người mẫu Hải Hà Kim Hỷ đăng video trên trang cá nhân, tiết lộ dịp nghỉ 1/5, Á Bằng đến thăm con gái Hạ Hạ, 4 tuổi. Hạ Hạ muốn có kiểu tóc xoăn như công chúa nên hai người đưa con đến tiệm làm tóc.

Mới đây, Lý Á Bằng, Kim Hỷ trò chuyện như người thân, người bạn. Tài tử đùa với con: "Cả đời bố còn chưa được uốn tóc". Kim Hỷ hỏi: "Ủa hồi trẻ anh để tóc dài xoăn không phải do uốn hả?", Lý Á Bằng đáp hồi đó anh chỉ dùng dụng cụ cuốn lọn chứ không sử dụng thuốc uốn. Cả hai thực hiện lời hứa dù ly hôn, họ coi nhau như người thân, cùng nuôi con gái, làm tròn vai trò người cha, người mẹ.

Trên trang cá nhân hồi đầu năm, Kim Hỷ cho biết nhiều khán giả khích lệ cô và Lý Á Bằng tái hôn. Cô nói hiện cả hai "đều ổn", Hạ Hạ cũng vui vẻ. Người mẫu mừng cho chồng cũ vì hiện anh được nhiều người ủng hộ, gặt hái thành công mảng livestream bán hàng.

Kim Hỷ khen chồng cũ: "Nhiều năm qua, cuộc sống của anh ấy thực sự không dễ dàng. Anh ấy không than vãn và không kể công. Hạ Hạ có một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ. Sau này lớn lên, con hiểu những điều anh ấy làm, chắc chắn sẽ thấy tự hào".

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai - Ảnh 1

Người đẹp và Lý Á Bằng đăng ký kết hôn năm 2022, con gái chào đời cùng năm. Khi mới cưới, Hải Hà Kim Hỷ hiếm xuất hiện công khai, chủ yếu chăm lo gia đình, con nhỏ. Năm 2023, Á Bằng thành tâm điểm chú ý của khán giả Trung Quốc khi tòa án công bố tài tử bị cưỡng chế trả nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,5 triệu USD).

Bấy giờ, Á Bằng thừa nhận lâm hoàn cảnh lao đao, túng quẫn vì số tiền anh cần trả không phải chỉ 40 triệu tệ. Khi Lý Á Bằng gặp khó khăn kinh tế, Hải Hà Kim Hỷ làm việc nhiều hơn để có thêm thu nhập. Họ từng xa cách nhiều tháng, có giai đoạn 8 tháng không gặp vì ưu tiên làm việc trả nợ. Tháng 10/2025, cả hai thông báo ly hôn, con gái sống cùng mẹ.

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai - Ảnh 2

Sự nghiệp của Lý Á Bằng đánh dấu bước ngoặt hồi tháng 1/2026, sau khi anh đăng video dài 31 phút trên trang cá nhân, nói về bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên - cơ sở từ thiện mà anh sáng lập nhằm phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch. Video làm khán giả nhìn lại chặng đường Lý Á Bằng đóng góp cho bệnh viện. 20 năm qua, bệnh viện do anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động. Hơn 1,5 triệu lượt người chuyển khoản ủng hộ bệnh viện, giúp Lý Á Bằng trả nợ đồng thời duy trì bệnh viện. Khán giả không chỉ giúp Lý Á Bằng cứu bệnh viện mà còn đổ xô mua sản phẩm mà tài tử bán trong các phiên livestream. Theo Sichuan Guancha, tối 30/1, Á Bằng giới thiệu mặt hàng trà Phổ Nhĩ, thu hút 40 triệu lượt xem trong 6 giờ, bán được số hàng trị giá 162 triệu tệ (23 triệu USD) sau một phiên livestream, khán giả gọi 30/1 là "đêm của Lý Á Bằng".

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách

Câu chuyện về diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Lý Á Bằng bất ngờ hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo truyền thông Trung Quốc ngày 6.3, cuộc hội ngộ diễn ra trong bối cảnh nam diễn viên đối mặt áp lực tài chính lớn.

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