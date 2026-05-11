Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), cục diện Lục Hợp tương trợ, người tuổi Dậu đón đường công danh sự nghiệp rộng mở. Bản mệnh có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong công việc, tuy ban đầu có thể vấp phải sự nghi ngờ của người khác nhưng hiệu quả cuối cùng là điều không ai có thể phủ nhận. Cũng từ đó bạn được cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Dậu còn biết sử dụng sức mạnh của tập thể, kết nối các thành viên lại với nhau để tạo ra một tập thể đoàn kết. Nhờ đó tiến trình công việc đi khá nhanh, mọi người kịp thời hỗ trợ nhau khi cần nên không có vấn đề nào xảy ra. Tuy nhiên, bạn cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, chớ nên huênh hoang kẻo phá hỏng những mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), Tam Hội dự báo tuổi Thìn sẽ có một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó rất thú vị, đáng mong chờ. Người này có thể giúp bạn mở ra những góc nhìn mới về nhân sinh quan, hạnh phúc đích thực và nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Chính Quan mang đến nhiều triển vọng tươi sáng, đặc biệt khi bạn biết áp dụng sự chăm chỉ và kiên nhẫn vào những cơ hội mới. Với bản tính cần cù, bạn không chỉ giỏi trong việc xây dựng nền tảng vững chắc mà còn có khả năng tận dụng thời cơ một cách thông minh.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), với tuổi Tỵ, Lục Hợp mang tới cho bản mệnh những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích cực. Những nỗ lực thầm lặng và sự chăm chỉ bấy lâu nay của bạn bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cảm giác thành tựu cực kỳ lớn lao. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều đang vận hành trơn tru, tạo tâm lý thoải mái và tự tin cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc hanh thông, các khoản thu nhập từ công việc chính và thưởng nóng có dấu hiệu tăng đáng kể. Bạn bắt đầu gặt hái được những lợi nhuận đầu tiên từ các khoản đầu tư trước đó, giúp củng cố niềm tin vào lộ trình tài chính hiện tại. Bạn có thể thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn cho gia đình hoặc đầu tư vào việc học tập nâng cao trình độ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!