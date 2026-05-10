Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Sao quốc tế 10/05/2026 16:02

Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Cổ Thiên Lạc bất ngờ trở lại truyền hình với một vai cameo ngắn trong bộ phim IT Dog 2.0 của ViuTV.

Dù thời lượng xuất hiện chỉ khoảng hơn hai phút ở cuối tập 5, màn góp mặt của Cổ Thiên Lạc vẫn đủ sức tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ, đặc biệt với những khán giả từng gắn bó với thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Hong Kong.

 

Điểm khiến lần tái xuất này trở nên đặc biệt nằm ở việc Cổ Thiên Lạc đã không tham gia một dự án truyền hình chính thức nào suốt khoảng 25 năm. Vai diễn truyền hình gần nhất gắn liền với tên tuổi Cổ Thiên Lạc là Tầm Tần Ký, phát sóng năm 2001, nơi nam diễn viên hóa thân thành Hạng Thiếu Long, một trong những nhân vật kinh điển của màn ảnh nhỏ Hong Kong. Chính vì vậy, ngay khi xuất hiện trong IT Dog 2.0, nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc năm nào, tạo nên hiệu ứng hoài niệm rõ rệt.

Kịch bản của bộ phim cũng khéo léo khai thác yếu tố này để tăng tính kết nối với người xem. Trong một phân đoạn, nhân vật Diệp Niệm Tín do Lăng Văn Long thủ vai đã gọi tên Hạng Thiếu Long khi nhìn thấy Cổ Thiên Lạc. Đáp lại, nam diễn viên không chỉ tiếp nhận chi tiết này mà còn lồng ghép thêm hình ảnh Long Quyển Phong, nhân vật trong bộ phim điện ảnh Cửu Long Thành Trại mà anh từng tham gia gần đây. Chỉ với vài câu thoại ngắn, hai dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc được đặt cạnh nhau, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão' - Ảnh 1

 

Sự xuất hiện này không đơn thuần là một chi tiết mang tính hoài niệm. Sau nhiều năm chuyển hướng sang điện ảnh, Cổ Thiên Lạc hiện được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp phim Hong Kong. Từ một diễn viên truyền hình, Cổ Thiên Lạc trở thành nhà sản xuất, người điều hành công ty điện ảnh và tích cực hỗ trợ các dự án phim địa phương, đặc biệt là những tác phẩm của các đạo diễn trẻ. Vai trò của anh vì thế đã mở rộng vượt xa khuôn khổ diễn xuất.

Đạo diễn Giản Quân Tấn của IT Dog 2.0 tiết lộ rằng ê-kíp ngay từ đầu đã mong muốn tạo ra những màn cameo mang màu sắc sitcom, đem lại yếu tố bất ngờ cho khán giả. Khi lời mời được gửi đến, Cổ Thiên Lạc nhanh chóng nhận lời và tham gia quay với thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Mối quan hệ giữa hai người cũng không phải ngẫu nhiên, bởi trước đó, dự án điện ảnh Ánh Sáng Ban Ngày do Giản Quân Tấn thực hiện từng nhận được sự hỗ trợ từ công ty của Cổ Thiên Lạc và đạt được phản hồi tích cực về mặt chất lượng.

Chính vì vậy, màn cameo lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài một lần xuất hiện đơn lẻ. Nó vừa thể hiện sự hỗ trợ giữa các thế hệ làm phim, vừa phản ánh cách mà những tên tuổi lớn tiếp tục góp phần duy trì sức sống cho ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong. Dù không chiếm nhiều thời lượng, sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc vẫn tạo ra cú hích rõ rệt cho sức hút của bộ phim.

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão' - Ảnh 2

IT Dog 2.0 vốn tiếp nối tinh thần của phần đầu khi khai thác đời sống của giới lao động văn phòng và cộng đồng khởi nghiệp trong bối cảnh hiện đại, kết hợp yếu tố hài hước với những góc nhìn gần gũi về xã hội. Ở mùa thứ hai, bộ phim tiếp tục duy trì phong cách nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, đồng thời tăng cường các yếu tố bất ngờ thông qua dàn khách mời đa dạng. Mỗi tập phim đều được xây dựng như một "hộp quà" nhỏ với những gương mặt quen thuộc, tạo thêm động lực để khán giả theo dõi.

Tuy nhiên, trong số các cameo xuất hiện xuyên suốt, sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc vẫn được đánh giá là điểm nhấn đáng nhớ nhất. Lý do không chỉ nằm ở danh tiếng của nam diễn viên, mà còn ở giá trị biểu tượng của những vai diễn anh từng đảm nhận. Nhân vật Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký từ lâu đã trở thành ký ức tập thể của khán giả yêu phim Hong Kong, đại diện cho một thời kỳ rực rỡ của truyền hình khu vực.

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Từ năm 2001, Cổ Thiên Lạc chuyển hướng sang điện ảnh, tham gia nhiều thể loại khác nhau. Tần suất đóng phim dày đặc từng khiến anh bị chỉ trích “ham tiền”, thậm chí có thời điểm bị chê vì góp mặt trong các tác phẩm chất lượng thấp.

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