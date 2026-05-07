Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Sao quốc tế 07/05/2026 21:24

Là gương mặt lần đầu tham dự Met Gala, Ningning nhận được nhiều sự trông đợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc xuất hiện khá muộn tại sự kiện chính khiến hình ảnh của nữ idol không phủ sóng mạnh mẽ như các đại diện Kpop khác trên thảm xanh "Oscar làng thời trang".

Lần đầu tham dự Met Gala, đến tiệc after party, thành viên aespa Ningning gây sốt cộng đồng mạng với giao diện slay ngút ngàn. Layout makeup sắc sảo, thần thái tự tin cùng outfit tôn dáng đúng chất party girl giúp cô nổi bật ngay cả những khoảnh khắc cam thường. Điều thú vị là bên cạnh những lời khen cho sắc vóc, nhiều người còn nhầm lẫn Ningning với Jennie vì đường nét khuôn mặt và vibe có phần tương đồng.

Ningning khoe trọn body nuột nà trong mẫu mini dress ánh bạc ôm sát nằm trong BST Fall/Winter 2026 của Gucci. Chất liệu lấp lánh bắt sáng giúp tổng thể trở nên nổi bật dưới ánh đèn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác khiến vóc dáng trông thon gọn và sắc nét hơn. Phom dáng ngắn trên gối khéo léo khoe trọn đôi chân dài, thẳng và mảnh, trong khi thiết kế 2 dây mảnh cùng phần cổ vuông tối giản tôn trọn bờ vai "mắc áo" cùng vòng 1 gợi cảm.

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này - Ảnh 1Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này - Ảnh 2

Mỹ nhân 2k2 hoàn thiện outfit với 1 đôi giày cao gót mũi nhọn metallic sliver, túi xách Gucci evening bag, tạo nên tổng thể vừa sang chảnh vừa lấp lánh. Lợi thế hình thể của của nữ idol được tôn lên rõ rệt qua form váy ôm, với vòng eo gọn gàng, đường cong mềm mại nhưng vẫn giữ được nét săn gọn. Không cần chi tiết cầu kỳ, chính sự tối giản trong thiết kế lại giúp cô phô diễn trọn vẹn vóc dáng cân đối và thần thái tự tin, tạo nên một tổng thể “slay” đúng nghĩa.

 

Mỹ nhân 2k2 còn tăng thêm độ "chảnh" cho outfit với kiểu tóc rẽ ngôi lệch, buộc cao gọn gàng, giúp tôn lên đường nét sắc sảo, cá tính. Layout makeup của Ningning cũng đi theo hướng quyến rũ, với lớp nền lì mịn, tạo khối nhẹ để làm nổi bật sống mũi và cấu trúc gương mặt. Phần mắt được nhấn bằng eyeliner sắc nét cùng tông nâu khói, kết hợp hàng mi cong dày, tạo ánh nhìn cuốn hút nhờ đôi "mắt mèo" trứ dan. Đôi môi gam màu cam đào bóng nhẹ hoàn thiện tổng thể, mang lại vẻ sang chảnh, hiện đại và đúng chuẩn vibe after party.

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này - Ảnh 3Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này - Ảnh 4

Theo thời gian, Ningning dần khẳng định dấu ấn riêng trong làng thời trang, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop Gen 4. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, nữ idol còn ghi điểm nhờ thần thái high fashion và khả năng “cân” nhiều concept khác nhau. Cô từng có hơn 2 năm gắn bó với vai trò Đại sứ toàn cầu của Versace, trước khi chính thức "nên duyên" với Gucci vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đáng chú ý, chỉ sau khoảng một tuần công bố danh hiệu mới, mỹ nhân 23 tuổi đã góp mặt tại tiệc Met Gala với một thiết kế được “đo ni đóng giày” riêng. Động thái này cho thấy sự ưu ái rõ rệt mà Gucci dành cho Tân Đại sứ toàn cầu.

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Gần đây, Triệu Lộ Tư đẩy mạnh hoạt động âm nhạc với hai ca khúc mới gồm “Đừng giả vờ” và “Champagne Drop”. Nội dung các bài hát xoay quanh những góc nhìn về tình yêu, cuộc sống và sự trưởng thành cá nhân, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Ningning sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Từng làm người đại diện cho chuỗi phòng khám thẩm mỹ, Lâm Chí Dĩnh gặp rắc rối

Từng làm người đại diện cho chuỗi phòng khám thẩm mỹ, Lâm Chí Dĩnh gặp rắc rối

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 50 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?