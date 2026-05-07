Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Ningning khoe trọn body nuột nà trong mẫu mini dress ánh bạc ôm sát nằm trong BST Fall/Winter 2026 của Gucci. Chất liệu lấp lánh bắt sáng giúp tổng thể trở nên nổi bật dưới ánh đèn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác khiến vóc dáng trông thon gọn và sắc nét hơn. Phom dáng ngắn trên gối khéo léo khoe trọn đôi chân dài, thẳng và mảnh, trong khi thiết kế 2 dây mảnh cùng phần cổ vuông tối giản tôn trọn bờ vai "mắc áo" cùng vòng 1 gợi cảm.

Lần đầu tham dự Met Gala, đến tiệc after party, thành viên aespa Ningning gây sốt cộng đồng mạng với giao diện slay ngút ngàn. Layout makeup sắc sảo, thần thái tự tin cùng outfit tôn dáng đúng chất party girl giúp cô nổi bật ngay cả những khoảnh khắc cam thường. Điều thú vị là bên cạnh những lời khen cho sắc vóc, nhiều người còn nhầm lẫn Ningning với Jennie vì đường nét khuôn mặt và vibe có phần tương đồng.

Mỹ nhân 2k2 hoàn thiện outfit với 1 đôi giày cao gót mũi nhọn metallic sliver, túi xách Gucci evening bag, tạo nên tổng thể vừa sang chảnh vừa lấp lánh. Lợi thế hình thể của của nữ idol được tôn lên rõ rệt qua form váy ôm, với vòng eo gọn gàng, đường cong mềm mại nhưng vẫn giữ được nét săn gọn. Không cần chi tiết cầu kỳ, chính sự tối giản trong thiết kế lại giúp cô phô diễn trọn vẹn vóc dáng cân đối và thần thái tự tin, tạo nên một tổng thể “slay” đúng nghĩa.

Mỹ nhân 2k2 còn tăng thêm độ "chảnh" cho outfit với kiểu tóc rẽ ngôi lệch, buộc cao gọn gàng, giúp tôn lên đường nét sắc sảo, cá tính. Layout makeup của Ningning cũng đi theo hướng quyến rũ, với lớp nền lì mịn, tạo khối nhẹ để làm nổi bật sống mũi và cấu trúc gương mặt. Phần mắt được nhấn bằng eyeliner sắc nét cùng tông nâu khói, kết hợp hàng mi cong dày, tạo ánh nhìn cuốn hút nhờ đôi "mắt mèo" trứ dan. Đôi môi gam màu cam đào bóng nhẹ hoàn thiện tổng thể, mang lại vẻ sang chảnh, hiện đại và đúng chuẩn vibe after party.

Theo thời gian, Ningning dần khẳng định dấu ấn riêng trong làng thời trang, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop Gen 4. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, nữ idol còn ghi điểm nhờ thần thái high fashion và khả năng “cân” nhiều concept khác nhau. Cô từng có hơn 2 năm gắn bó với vai trò Đại sứ toàn cầu của Versace, trước khi chính thức "nên duyên" với Gucci vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đáng chú ý, chỉ sau khoảng một tuần công bố danh hiệu mới, mỹ nhân 23 tuổi đã góp mặt tại tiệc Met Gala với một thiết kế được “đo ni đóng giày” riêng. Động thái này cho thấy sự ưu ái rõ rệt mà Gucci dành cho Tân Đại sứ toàn cầu.