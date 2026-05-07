Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi 'chết lặng' khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Tâm sự Eva 07/05/2026 22:00

Minh và Linh hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh.

Tôi và Minh yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.

Tôi thấy Minh dạo này có nhiều biểu hiện lạ, có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Khi nghe tôi hỏi, anh nói rằng lần gần đây anh về quê, họ hàng nhờ vả anh giúp đỡ một cô em họ. Cô ấy từ quê lên thành phố lần đầu, chưa tìm được nhà trọ. Minh hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý để cô em họ này lên ở cùng mình khoảng nửa tháng không.

Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Linh chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Minh muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Minh chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy?

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi 'chết lặng' khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Minh và Linh hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Linh, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.

Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Vy. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Vy mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Minh lại để trước phòng của Vy? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà?

Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Minh rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Linh. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Vy mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Minh ra từ trong tủ quần áo.

Minh thú thật với tôi rằng Linh là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau.

Tôi quyết định hủy hôn với Minh, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Minh thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (8/5/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Cuối ngày hôm nay (8/5/2026), 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Chồng báo đi công tác xa, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi: Danh tính hai nhân vật trong hình khiến cô ngã quỵ

Chồng báo đi công tác xa, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi: Danh tính hai nhân vật trong hình khiến cô ngã quỵ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ

Nuôi dạy con 4 giờ 45 phút trước
Điếng người giây phút chứng kiến hành động của anh hàng xóm với vợ: Cái giá của sự phản bội và nỗi đau xé lòng của gã chồng vô tâm

Điếng người giây phút chứng kiến hành động của anh hàng xóm với vợ: Cái giá của sự phản bội và nỗi đau xé lòng của gã chồng vô tâm

Ngoại tình 4 giờ 57 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp Thần Tài 'trải chiếu lộc, tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp Thần Tài 'trải chiếu lộc, tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu mừng tuổi để rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi phũ phàng

Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu mừng tuổi để rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi phũ phàng

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều đặn chuyển khoản cho tôi 10 triệu, sự thật phía sau khiến tôi "ngã quỵ"

Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều đặn chuyển khoản cho tôi 10 triệu, sự thật phía sau khiến tôi "ngã quỵ"

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười