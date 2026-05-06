Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Tâm sự Eva 06/05/2026 20:12

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà.

Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Biến". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười

Tối hôm đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắm. Sách vở vứt bừa bãi rồi lên mạng gõ đủ thứ cách tán gái. Cách nào tôi cũng thấy không hợp với mình. Cuối cùng vì mỏi mắt tôi cũng ngủ được vài tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Tâm sự 35 phút trước
Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Ngoại tình 56 phút trước
Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều đặn chuyển khoản cho tôi 10 triệu, sự thật phía sau khiến tôi "ngã quỵ"

Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều đặn chuyển khoản cho tôi 10 triệu, sự thật phía sau khiến tôi "ngã quỵ"

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ cô ấy, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cười

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Chết đứng nhìn que thử thai trong cặp của chồng, tôi đang định đánh ghen thì danh tính người xuất hiện khiến tôi bất ngờ

Chết đứng nhìn que thử thai trong cặp của chồng, tôi đang định đánh ghen thì danh tính người xuất hiện khiến tôi bất ngờ

Một câu nói hớ của con riêng đã vạch trần bộ mặt thật của người chồng "mẫu mực"

Một câu nói hớ của con riêng đã vạch trần bộ mặt thật của người chồng "mẫu mực"

Điếng người nhìn đôi chân chị gái đầy vết trầy xước: Tôi chết lặng khi nghe chị thú nhận về anh rể

Điếng người nhìn đôi chân chị gái đầy vết trầy xước: Tôi chết lặng khi nghe chị thú nhận về anh rể