Chồng chê 'tanh tưởi mùi cá', vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn 'cứng họng', không dám hé răng nửa lời

Tâm sự gia đình 06/05/2026 20:36

Sau khi ra trường, có sự nghiệp ổn định, tôi và chồng quyết định tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không mọi người ạ. Càng ngày chồng tôi càng quá đáng, đòi hỏi vô cớ.

Có lẽ sau 6 năm kết hôn, đây là lần đầu chồng cảm thấy sợ tôi, cũng là lần đầu tôi thấy sợ chính bản thân mình. Chồng tôi là một doanh nhân, mỗi tháng kiếm ra cả trăm triệu đồng. Còn tôi thì trái ngược với những phu nhân khác, tôi không ở nhà tiêu tiền của chồng mà vẫn ra ngoài làm việc.

Gia đình tôi có truyền thống bán hàng hải sản. Sau khi học xong, tôi đậu đại học nhưng thời điểm đó, bố mẹ vỡ nợ, tôi đành nhường lại cơ hội cho các em. Bản thân thì cùng mẹ đi buôn bán ở ngoài. Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào với công việc của mình. Bởi tôi không buôn gian bán lận, hàng cũng đều là hàng chất lượng. 

Tôi quen chồng mình khi anh còn đi học. Ngày ấy chồng tôi nghèo lắm, chẳng có tiền để học tiếp. Sang đến năm 3, anh định bỏ học nhưng tôi nhất quyết không cho. Còn nói sẽ kiếm tiền để anh trang trải. Thế rồi kể từ đó đến khi chồng mình học xong, một tay tôi lo toan kinh tế, từ tiền học phí cho đến sinh hoạt.

Chồng chê 'tanh tưởi mùi cá', vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn 'cứng họng', không dám hé răng nửa lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ra trường, có sự nghiệp ổn định, tôi và chồng quyết định tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không mọi người ạ. Càng ngày chồng tôi càng quá đáng, đòi hỏi vô cớ. Anh ỷ mình kiếm ra tiền nên bắt tôi phải ở nhà nội trợ và chăm con. Khi tôi không đồng ý, anh lại buông những lời lẽ xúc phạm tôi.

Năm nay là năm thứ 6 chúng tôi kết hôn. Nhưng sự tôn trọng mà chồng dành cho tôi càng ngày càng ít. Hôm qua tôi bị hỏng xe, lúc ấy trời lại tối, tôi mới nhờ chồng đến đón mình. Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, nó ám cả vào người tôi đây này".

Tôi phân tích, nói nhẹ cho chồng nghe cũng không được. Thế là bao nhiêu ấm ức dồn nén, tôi đổ cả chậu nước cá vào người mình rồi nói thẳng: "Em là như vậy, anh không chịu được hay xấu hổ thì mình chia tay. Chẳng có gì là khó cả".

Sau đó, tôi chủ động gọi xe về, còn chồng cũng chẳng mở lời xin lỗi. Vậy đấy mọi người ạ, tôi thật sự thất vọng vì câch cư xử của chồng. Nói thật, giờ phút này, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát tất cả. Cùng lắm thì tôi ôm con đi, thà nuôi chúng thiếu thốn tiền bạc một chút còn hơn là để sống với một người bố như vậy. 

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Thành ra lúc nào có thời gian, tôi lại khuyến khích mẹ chồng ra ngoài kết bạn hoặc đến những lớp tập thể dục cho đỡ buồn. Thế rồi dần dần, mẹ chồng tôi cũng quen với những người xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Tâm sự 35 phút trước
Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Ngoại tình 57 phút trước
Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến "kinh hãi"

Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến "kinh hãi"

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên