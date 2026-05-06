Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Tâm sự gia đình 06/05/2026 20:27

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến.

Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Cuối cùng, tôi chọn yêu người học trên mình 2 khóa, cũng là người ăn chơi trác táng kia. Hồi đầu chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi còn nghĩ người đàn ông ấy thật lòng thật dạ với mình. Thế nhưng yêu đến năm thứ 5 thì anh ta bắt đầu dở chứng. Chúng tôi sống chung, thành ra anh ta luôn cảm thấy nhàm chán nên đã tìm đến người phụ nữ khác.

 

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Mọi người biết ý nên ăn xong thì bảo anh đưa tôi về nhà. Chẳng biết thế nào, khi về đến nhà, tôi lại mời anh uống tiếp. Kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Thì ra khi biết tôi tìm được hạnh phúc mới, người yêu cũ đã nhắn tin cho chồng tôi nói hết mọi chuyện. Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Về nhà thấy ngón chân "thò" ra dưới gầm giường, chồng nổi điên lật tung tấm đệm để rồi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở

Tâm sự 35 phút trước
Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, chồng vẫn bình thản làm một việc khiến vợ khóc cạn nước mắt

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Biết vợ cặp kè "phi công trẻ", chồng không đánh ghen mà dùng chiêu bài khiến cô ta ám ảnh cả đời

Ngoại tình 56 phút trước
Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Đang rôm rả ngày ra mắt, bạn trai vừa bước ra ngoài, mẹ anh đã ghé tai tôi thủ thỉ một câu khiến tôi tái mặt bỏ về

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Điếng người giây phút gã chồng tồi giới thiệu vợ cũ với vợ mới trong đám tang chỉ một câu khiến vợ mới "mặt cắt không còn giọt máu"

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Chồng chê "tanh tưởi mùi cá", vợ đổ thẳng chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến hắn "cứng họng", không dám hé răng nửa lời

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Mẹ chồng cứ nghe tiếng chó sủa là vội vã chạy ra sau nhà rồi "mất tích" cả tiếng, tôi lén kiểm tra thì "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Cánh tủ bếp cứng đờ không mở được, tôi dùng sức đẩy ra thì "chết đứng" khi thấy thứ kinh hoàng bên trong

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến "kinh hãi"

Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến "kinh hãi"

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên