Tâm sự Eva 25/04/2026 22:30

Vừa đến nhà, tôi lao vào phòng lục ba lô của chồng, quả đúng là anh mua que thử thai về nhà! Chồng tôi đi ra từ toilet bất ngờ trước hành động của tôi.

Tôi có gia đình 2 năm nhưng vẫn chưa có tin con cái. Tôi mắc chứng buồng trứng đa nang, dạo gần đây lại bận rộn công tác triền miên chưa thể đi thăm khám thường xuyên. Nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn mặn nồng như trước, chồng và gia đình chồng không hề gây áp lực cho tôi.

Đến một hôm, trên đường đi làm gần về tới nhà thì tôi thấy chồng đi ra từ tiệm thuốc tây, cầm một túi đen cẩn thận nhét vào trong ba lô. Sau khi anh đi về thì tôi cũng ghé vào tiệm thuốc tây đó. Cô bán hàng khá quen với vợ chồng tôi, khi thấy tôi thì liền hỏi: 

“Chồng em mới ra mua que thử thai cho em đó, có phải em sắp có tin vui rồi không?”.

Tôi nghe mà sững người, tôi vừa mới đến kỳ vào hôm qua, chồng tôi cũng biết thế mà? Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh ậm ừ với cô bán hàng rồi nhanh chóng về nhà. Vừa đến nhà, tôi lao vào phòng lục ba lô của chồng, quả đúng là anh mua que thử thai về nhà! Chồng tôi đi ra từ toilet bất ngờ trước hành động của tôi. 

Chết đứng nhìn que thử thai trong cặp của chồng, tôi đang định đánh ghen thì danh tính người xuất hiện khiến tôi bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi làm ầm ĩ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Bố chồng của tôi bước vào, thấy tôi cầm trên tay que thử thai, còn khóc nức nở nhìn chồng. Ông đi tới lấy que thử thai từ trên tay tôi, không nói lời nào rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi vẫn ngẩn người chẳng hiểu chuyện là thế nào thì nghe chồng nói:

“Em thật là, anh mua cái đó cho mẹ. Bố lớn tuổi nên ngại không dám đi mua. Em chưa gì đã ầm ĩ lên, làm bố cũng ngại theo rồi”.

Hóa ra mẹ chồng tôi có thai, chuyện này cũng sốc không khác gì lúc tôi nghi chồng ngoại tình. Mẹ chồng tôi năm nay đã 46 tuổi, bà ngại ngùng nhìn tôi rồi thừa nhận mình đang mang thai. Lúc biết tôi ghen tuông khi thấy chồng mua que thử thai thì bố mẹ chồng càng ngượng đỏ mặt.

Nhưng từ ngày mẹ chồng tôi sinh con thì trong nhà càng rối hơn. Tìm người giúp việc không ưng ý, tôi và chồng lại bận rộn. Bố chồng tôi trông vợ mới sinh đến mức tăng huyết áp. Chồng tôi thấy thế muốn tôi xin nghỉ việc một thời gian. Nhưng tôi không muốn, giờ tôi phải làm sao đây?

Giây phút trao nhẫn, chồng cũ bế con xông vào lễ đường: Câu nói của anh khiến tôi vứt hoa cưới, khóc nức nở chạy theo

Giây phút trao nhẫn, chồng cũ bế con xông vào lễ đường: Câu nói của anh khiến tôi vứt hoa cưới, khóc nức nở chạy theo

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng.

Qua đêm nay, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Chồng đùng đùng đòi ly hôn, đêm cuối cùng tôi đưa cho anh một thứ khiến anh giật mình, hối hận ôm mặt khóc

Chồng đùng đùng đòi ly hôn, đêm cuối cùng tôi đưa cho anh một thứ khiến anh giật mình, hối hận ôm mặt khóc

Nghe mùi hương trầm thoang thoảng, tôi bèn đi tìm vợ rồi lặng người khi thấy cảnh tượng

Nghe mùi hương trầm thoang thoảng, tôi bèn đi tìm vợ rồi lặng người khi thấy cảnh tượng

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau

Mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Từ người vợ bình thường đến trụ cột gia đình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Từ người vợ bình thường đến trụ cột gia đình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang gần gũi thì có điện thoại, vậy mà chồng em khựng lại rồi ra ngoài

Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang gần gũi thì có điện thoại, vậy mà chồng em khựng lại rồi ra ngoài

Đi bắt gian cùng bạn thân, tôi ngã quỵ khi thấy người này đang chễm chệ trong phòng khách sạn

Đi bắt gian cùng bạn thân, tôi ngã quỵ khi thấy người này đang chễm chệ trong phòng khách sạn

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Một câu nói hớ của con riêng đã vạch trần bộ mặt thật của người chồng "mẫu mực"

Một câu nói hớ của con riêng đã vạch trần bộ mặt thật của người chồng "mẫu mực"

Điếng người nhìn đôi chân chị gái đầy vết trầy xước: Tôi chết lặng khi nghe chị thú nhận về anh rể

Điếng người nhìn đôi chân chị gái đầy vết trầy xước: Tôi chết lặng khi nghe chị thú nhận về anh rể

Hy vọng chồng cũ quay đầu vì thấy anh ghé nhà mỗi ngày, sự thật lộ ra khiến tôi muốn tống khứ anh ngay lập tức

Hy vọng chồng cũ quay đầu vì thấy anh ghé nhà mỗi ngày, sự thật lộ ra khiến tôi muốn tống khứ anh ngay lập tức

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng