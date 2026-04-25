Hy vọng chồng cũ quay đầu vì thấy anh ghé nhà mỗi ngày, sự thật lộ ra khiến tôi muốn tống khứ anh ngay lập tức

Tâm sự Eva 25/04/2026 06:30

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi.

Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi.

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này. 

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái "món đồ" này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái "món đồ" này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Chứng kiến cảnh vợ mặn nồng với kẻ lạ ngay tại phòng khách, hành động sau đó của tôi khiến ai cũng bàng hoàng

Chứng kiến cảnh vợ mặn nồng với kẻ lạ ngay tại phòng khách, hành động sau đó của tôi khiến ai cũng bàng hoàng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, tiền tài chật két, vàng bạc đầy tay, sự nghiệp bứt phá, công thành danh toại

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, tiền tài chật két, vàng bạc đầy tay, sự nghiệp bứt phá, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026 Thần Tài lót đường cho lộc, quý nhân giúp sức hết mình, 3 con giáp tài lộc quấn lấy thân, tài chính dư dả, sự nghiệp phất lên một tầm cao mới

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026 Thần Tài lót đường cho lộc, quý nhân giúp sức hết mình, 3 con giáp tài lộc quấn lấy thân, tài chính dư dả, sự nghiệp phất lên một tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Sức khỏe 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 59 phút trước

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

SỐC: Chồng vừa qua đời, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "ngã quỵ" thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

SỐC: Chồng vừa qua đời, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "ngã quỵ" thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Ly hôn đã 1 năm, tôi hoảng hồn thấy bóng người đàn ông giữa phòng khách trong đêm, nhìn rõ mặt anh ta mà tôi rụng rời

Ly hôn đã 1 năm, tôi hoảng hồn thấy bóng người đàn ông giữa phòng khách trong đêm, nhìn rõ mặt anh ta mà tôi rụng rời

Chồng lén lút cho chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật kinh hoàng về nguồn gốc số tiền đó

Chồng lén lút cho chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật kinh hoàng về nguồn gốc số tiền đó