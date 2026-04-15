Thấy chị hàng xóm khổ cực tôi thường xuyên giúp đỡ, ai ngờ ngày gặp chồng chị tôi 'chết đứng' không vững

Tâm sự Eva 15/04/2026 22:08

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi vẫn ở nhà trọ vì chưa đủ tiền để mua nhà. Vài tháng trước, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Ở đây, tôi quen biết chị hàng xóm tên là Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết được chồng của chị Hoa thường xuyên đi vắng, chị một mình nuôi con vất vả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thương cảm cho hoàn cảnh của chị đơn chiếc không chồng bên cạnh.

Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì. Tôi nghe chị kể chồng chị rất ít khi về nhà, thậm chí có khi về chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi. Vì thế tôi chưa lần nào thấy mặt chồng của chị hàng xóm.

 

Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. 

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Ngặt nỗi, chị gái tôi không thể sinh con. Nhưng anh rể vẫn không ly hôn, một mực muốn sống cùng chị. Suốt 7 năm là vợ chồng, tôi chưa từng thấy anh bỏ bê, vô tâm với vợ. Thấy tình cảm của hai người sâu đậm như thế, hai bên gia đình cũng chẳng gay gắt nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh rể chẳng cần con cái là vì anh ta đã có nhân tình bên ngoài sinh con cho mình.

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Anh ta còn không thấy hổ thẹn nói với tôi rằng hãy giữ bí mật giúp mình, vì sau cùng người chịu nhiều đau khổ nhất là chị gái của tôi. Anh ta nói chị gái tôi chỉ có thể lấy chồng là anh ta, nếu giờ ly hôn thì chị chẳng còn gì.

Tôi giận tái mặt trước người anh rể tệ bạc, trơ trẽn trước mặt. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết anh rể mong muốn có con cũng không sai, chỉ thấy thương cho chị gái tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, im lặng nhắm mắt cho qua, hay là thà để chị tôi đau một lần mà đối diện với sự thật bị lừa dối?

