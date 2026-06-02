Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này

Sao quốc tế 02/06/2026 16:02

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tiết lộ lối sống “đậm chất đàn ông xuề xòa” của chồng là tài tử Hoắc Kiến Hoa, khiến chủ đề này nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lâm Tâm Như tiết lộ rằng Hoắc Kiến Hoa gần như không dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc da hay làm đẹp. Trái ngược với xu hướng chăm sóc ngoại hình ngày càng phổ biến trong giới nghệ sĩ, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống tối giản và thuận theo tự nhiên.

Theo lời Lâm Tâm Như, quy trình dưỡng da hằng ngày của Hoắc Kiến Hoa vô cùng đơn giản. Sau khi rửa mặt, anh chỉ sử dụng nước hoa hồng và một lớp sữa dưỡng cơ bản. Ngoài những bước tối thiểu đó, nam diễn viên không có thêm bất kỳ liệu trình chăm sóc da chuyên sâu nào.

Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này - Ảnh 1

Là người thường xuyên hợp tác với các thương hiệu mỹ phẩm và rất chú trọng việc bảo dưỡng nhan sắc, Lâm Tâm Như từng nhiều lần đưa cho chồng những sản phẩm dưỡng da mà cô đại diện quảng cáo. Tuy nhiên, phản ứng của Hoắc Kiến Hoa luôn khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười. Anh thường gật đầu đáp lại bằng câu nói quen thuộc: "Được, được, được", nhưng thực tế sau đó lại không hề sử dụng các sản phẩm ấy.

Không chỉ vậy, khi nhận thấy trên gương mặt chồng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ theo thời gian, Lâm Tâm Như từng khuyên anh thử tìm hiểu các phương pháp thẩm mỹ y khoa hiện đại. Dẫu vậy, Hoắc Kiến Hoa lập tức từ chối với thái độ rất thản nhiên. Nam diễn viên cho biết anh không quá bận tâm đến những dấu hiệu tuổi tác và cảm thấy mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này - Ảnh 2

Lâm Tâm Như còn tiết lộ ông xã là người rất sợ sự phiền phức trong sinh hoạt thường ngày. Cô hài hước mô tả anh thuộc kiểu người có thể dùng một bánh xà phòng duy nhất cho toàn bộ việc tắm rửa. Chính lối sống đơn giản ấy đã theo Hoắc Kiến Hoa suốt nhiều năm và trở thành nét tính cách đặc trưng khiến khán giả nhớ đến anh.

Từ trước đến nay, Hoắc Kiến Hoa luôn được công chúng biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông và không thích tạo dựng hào quang bằng những chiêu trò gây chú ý. Với anh, gia đình và cuộc sống riêng tư luôn quan trọng hơn việc duy trì sức nóng tên tuổi trong làng giải trí.

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Theo Lâm Tâm Như, để đồng hành tốt hơn với con gái 9 tuổi trong quá trình trưởng thành, cô tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ. Đồng thời, ngôi sao tập trung hơn vào nếp sinh hoạt và nhu cầu cảm xúc của con. Sự điều chỉnh đã diễn ra gần ba năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung quốc

TIN LIÊN QUAN

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như khoe quà con gái tặng Ngày của Mẹ

Lâm Tâm Như khoe quà con gái tặng Ngày của Mẹ

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 41 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?