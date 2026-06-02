Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này

Sao quốc tế 02/06/2026 16:02

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tiết lộ lối sống “đậm chất đàn ông xuề xòa” của chồng là tài tử Hoắc Kiến Hoa, khiến chủ đề này nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lâm Tâm Như tiết lộ rằng Hoắc Kiến Hoa gần như không dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc da hay làm đẹp. Trái ngược với xu hướng chăm sóc ngoại hình ngày càng phổ biến trong giới nghệ sĩ, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống tối giản và thuận theo tự nhiên.

Theo lời Lâm Tâm Như, quy trình dưỡng da hằng ngày của Hoắc Kiến Hoa vô cùng đơn giản. Sau khi rửa mặt, anh chỉ sử dụng nước hoa hồng và một lớp sữa dưỡng cơ bản. Ngoài những bước tối thiểu đó, nam diễn viên không có thêm bất kỳ liệu trình chăm sóc da chuyên sâu nào.

Là người thường xuyên hợp tác với các thương hiệu mỹ phẩm và rất chú trọng việc bảo dưỡng nhan sắc, Lâm Tâm Như từng nhiều lần đưa cho chồng những sản phẩm dưỡng da mà cô đại diện quảng cáo. Tuy nhiên, phản ứng của Hoắc Kiến Hoa luôn khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười. Anh thường gật đầu đáp lại bằng câu nói quen thuộc: "Được, được, được", nhưng thực tế sau đó lại không hề sử dụng các sản phẩm ấy.

Không chỉ vậy, khi nhận thấy trên gương mặt chồng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ theo thời gian, Lâm Tâm Như từng khuyên anh thử tìm hiểu các phương pháp thẩm mỹ y khoa hiện đại. Dẫu vậy, Hoắc Kiến Hoa lập tức từ chối với thái độ rất thản nhiên. Nam diễn viên cho biết anh không quá bận tâm đến những dấu hiệu tuổi tác và cảm thấy mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Lâm Tâm Như còn tiết lộ ông xã là người rất sợ sự phiền phức trong sinh hoạt thường ngày. Cô hài hước mô tả anh thuộc kiểu người có thể dùng một bánh xà phòng duy nhất cho toàn bộ việc tắm rửa. Chính lối sống đơn giản ấy đã theo Hoắc Kiến Hoa suốt nhiều năm và trở thành nét tính cách đặc trưng khiến khán giả nhớ đến anh.

Từ trước đến nay, Hoắc Kiến Hoa luôn được công chúng biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông và không thích tạo dựng hào quang bằng những chiêu trò gây chú ý. Với anh, gia đình và cuộc sống riêng tư luôn quan trọng hơn việc duy trì sức nóng tên tuổi trong làng giải trí.

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Theo Lâm Tâm Như, để đồng hành tốt hơn với con gái 9 tuổi trong quá trình trưởng thành, cô tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ. Đồng thời, ngôi sao tập trung hơn vào nếp sinh hoạt và nhu cầu cảm xúc của con. Sự điều chỉnh đã diễn ra gần ba năm.

