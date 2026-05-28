Vương Hạc Đệ đối mặt nguy cơ mất vai nam chính 'Tướng môn độc hậu'

Sao quốc tế 28/05/2026 06:30

Thông tin Vương Hạc Đệ đảm nhận vai nam chính trong dự án chuyển thể “Tướng môn độc hậu” đang tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trên Weibo. Nhiều fan nguyên tác đồng loạt yêu cầu đổi diễn viên, thậm chí tuyên bố “chúc phim thất bại” nếu đoàn phim giữ nguyên lựa chọn này.

Những ngày qua, cái tên Vương Hạc Đệ liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm Weibo sau khi rộ tin anh sẽ đảm nhận vai Tạ Cảnh Hành trong dự án chuyển thể “Tướng môn độc hậu”. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ, thông tin casting này lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận cộng đồng mạng và fan nguyên tác.

Theo truyền thông Trung Quốc, tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim đã nhận về hàng loạt bình luận yêu cầu thay đổi nam chính. Nhiều ý kiến cho rằng hình tượng, khí chất và ngoại hình của Vương Hạc Đệ không phù hợp với nhân vật Tạ Cảnh Hành trong nguyên tác, dẫn đến tranh cãi ngay từ giai đoạn khởi động dự án.

Trên các bài đăng của đoàn phim, hàng loạt bình luận mang tính châm biếm xuất hiện dày đặc như “Đổi nam diễn viên” hay “Nam chính này khiến tôi rất không thoải mái”. Đáng chú ý, cụm từ “không thoải mái” từng gây tranh cãi thời gian gần đây tiếp tục được cư dân mạng sử dụng như một cách mỉa mai, khiến không khí tranh luận càng trở nên căng thẳng.

Không chỉ dừng lại ở phản đối, một số fan nguyên tác còn cho rằng việc lựa chọn diễn viên đang làm ảnh hưởng đến kỳ vọng dành cho bộ phim chuyển thể. Từ khóa liên quan đến dự án và Vương Hạc Đệ vì vậy nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trước đó không lâu, Vương Hạc Đệ cũng đã vướng tranh cãi sau chương trình “Nhà trọ thân yêu 2026” phát sóng ngày 22/5. Trong tập cuối, anh nhận một giải thưởng mang tính trêu đùa với tên gọi “Bạn chỉ là Vương Hạc Đệ”, cùng nhiều tình huống bị cho là mang tính chế giễu.

Đáng chú ý, chi tiết “chúng tôi thật sự có một nhóm chat không có cậu” từng khiến dư luận bàn tán về việc nam diễn viên bị cô lập trong tập thể. Sau khi chương trình lên sóng, Vương Hạc Đệ đã đăng tải chia sẻ cho biết ban đầu anh nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng sau khi đọc phản ứng của khán giả thì cảm thấy thực sự không thoải mái với tình huống này.

Bên cạnh tranh cãi về hình tượng, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt dấu hỏi về khả năng diễn xuất và đài từ của nam diễn viên. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đoàn phim nên cân nhắc lựa chọn một gương mặt có khả năng thoại tốt hơn cho vai diễn cổ trang quan trọng này.

Hiện phía đoàn phim “Tướng môn độc hậu” vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước làn sóng tranh luận đang ngày càng gia tăng.

Vương Hạc Đệ tham dự một sự kiện của thương hiệu do anh đại diện. Đây là lần đầu nam diễn viên xuất hiện sau ồn ào liên quan đến chương trình thực tế "Quán trọ thân thương 2026" và cô bạn thân thiết Thẩm Nguyệt.

