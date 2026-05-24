Diễn xuất của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng trong phim Hắc Dạ Cáo Bạch

Vào năm 1997, hai thầy trò cảnh sát Hà Viễn Hàng (Phan Việt Minh thủ vai) và Nhiễm Phương Húc (Vương Hạc Đệ thủ vai) đã khoá lại vụ án của hai cha con ở Nguyên Long Lý với kết luận đây là một vụ án mất tích. Thế nhưng đến năm 2002, hài cốt còn sót lại của người cha vô tình được tìm thấy.

Hắc Dạ Cáo Bạch ở những tập phim mới nhất không chỉ khai thác song song hai dòng thời gian năm 1997 và 2015 mà mở ra một sự thực tàn nhẫn hơn vào giai đoạn năm 2002.

Vậy là một lần nữa vụ án này được lật lại, đồng thời dòng thời gian này cũng phơi bày một sự thực rằng Nhiễm Phương Húc đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh Nhiễm Phương Húc tiều tuỵ vào năm 2015 ở các tập trước đây đều là do Hà Viễn Hàng quá thương nhớ người học trò của mình nên tưởng tượng ra anh.

Năm 1997, trong quá trình khép lại một vụ án quan trọng, Hà Viễn Hàng đã chủ động nhường công lao cho Nhiễm Phương Húc bằng cách ghi tên anh ở vị trí đầu tiên. Quyết định xuất phát từ thiện ý này lại trở thành bước ngoặt sai lầm, khiến vụ án bị kết luận sai và đẩy Nhiễm Phương Húc vào vòng xoáy trừng phạt lẫn tổn thương.

Đến năm 2002, khi vụ án liên quan đến hai cha con Từ Manh ở Nguyên Long Lý được mở lại, Hà Viễn Hàng tìm đến Nhiễm Phương Húc với hy vọng sửa sai. Khi ấy, Nhiễm Phương Húc đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, muốn rời bỏ ngành để trở về Bắc Kinh giảng dạy, nhưng lại bị giữ lại. Chính lựa chọn này vô tình dẫn đến cái kết bi kịch của anh, trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng mà Hà Viễn Hàng không thể thoát ra.

Từ một sinh viên xuất sắc của thập niên 90 đến vị trí đội phó đầy triển vọng, Nhiễm Phương Húc mang theo lý tưởng theo đuổi công lý, nhất là khi bản thân từng là đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ mất tích.

Thế nhưng, khi sự thật về vụ án năm xưa bị phơi bày, thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau trong phim không chỉ nằm ở cái chết của một người trẻ tài năng, mà còn lan rộng đến những con người bị cuốn vào vòng xoáy bất công, khi công lý đến quá muộn và sự thật phải trả giá bằng hy sinh.

Trong vai Nhiễm Phương Húc, Vương Hạc Đệ mang đến một màn thể hiện có cả điểm sáng lẫn hạn chế. Về tạo hình và khí chất, anh phù hợp với hình tượng một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, vừa mang nét non nớt của người mới vào nghề, vừa thể hiện được sự liều lĩnh và quyết liệt của tuổi trẻ.

Tưởng rằng bộ phim Hắc Dạ Cáo Bạch có thể tiếp thêm ngọn lửa mới cho sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ, nhưng nhìn vào thực tế, sự giúp ích lại rất hạn chế. Trong phim, Vương Hạc Đệ có những điểm sáng, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề khó có thể che giấu.

Điểm sáng đáng ghi nhận là trong những phân đoạn tâm lý nặng, anh đã thể hiện khá rõ sự sụp đổ nội tâm của nhân vật. Từ đau đớn, bất lực đến tuyệt vọng, tất cả được truyền tải qua ánh mắt mất đi thần sắc và cơ thể rã rời.

Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở phần thoại. Dù có thể cảm nhận được nỗ lực điều chỉnh, chất giọng của anh vẫn chưa thực sự tròn trịa, đôi lúc làm giảm đi độ nhập vai và khiến người xem bị kéo ra khỏi mạch phim.

Khi Vương Hạc Đệ đứng cạnh một diễn viên dày dạn như Phan Việt Minh, sự chênh lệch về nhịp diễn và chiều sâu càng lộ rõ, đặc biệt trong các cảnh tương tác thầy trò chưa tạo được cảm giác ăn ý cần thiết. Các phân đoạn tương tác vui buồn, mắng mỏ giữa thầy trò bị đẩy một cách gượng ép, khiến cho nội dung trước đó còn đang là không khí hình sự phá án, bỗng dưng lại rẽ hướng sang phong cách hài nhẹ nhàng với những lời qua tiếng lại giữa thầy trò. Cảm giác rời rạc, thiếu sự liền mạch về phong cách này thực sự khá khiến người xem cảm thấy hụt hẫng và khiến cho mạch phim bị dài lê thê.

Dẫu vậy, việc Vương Hạc Đệ không còn miệt mài chỉ đóng cổ trang, dũng cảm thử sức chuyển mình sang dòng phim hiện thực ngay trong giai đoạn đang lên là điều đáng ghi nhận. Để chuyển mình thành công, con đường còn dài và đầy thử thách. Với một diễn viên trẻ như Vương Hạc Đệ, anh vẫn còn thời gian để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản thân. Tin rằng trong tương lai anh sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc hơn nữa.