Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người

Tâm sự gia đình 21/07/2026 21:00

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi.

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.

 

Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.

Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?

Đêm công tác xa nhà trăn trở, tiếng gõ cửa lúc rạng sáng giúp tôi nghẹn ngào hiểu ra sự thật

Đêm công tác xa nhà trăn trở, tiếng gõ cửa lúc rạng sáng giúp tôi nghẹn ngào hiểu ra sự thật

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường

Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng