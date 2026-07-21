Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người

Tâm sự gia đình 21/07/2026 21:00

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi.

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.

 

Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.

Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?

Đêm công tác xa nhà trăn trở, tiếng gõ cửa lúc rạng sáng giúp tôi nghẹn ngào hiểu ra sự thật

Đêm công tác xa nhà trăn trở, tiếng gõ cửa lúc rạng sáng giúp tôi nghẹn ngào hiểu ra sự thật

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 34 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 21 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 21 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày