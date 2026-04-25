Tác phẩm mới của Vương Hạc Đệ ghi nhận thành tích ấn tượng

Sao quốc tế 25/04/2026 15:35

Bộ phim Hắc Dạ Cáo Bạch đang trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường giải trí Trung Quốc khi liên tiếp lập kỷ lục về lượt đặt trước và được đánh giá là một trong những “át chủ bài” mới của dòng phim trinh thám - tâm lý năm nay.

Bộ phim Hắc Dạ Cáo Bạch đang trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường giải trí Trung Quốc khi liên tiếp lập kỷ lục về lượt đặt trước và được đánh giá là một trong những “át chủ bài” mới của dòng phim trinh thám - tâm lý năm nay, trong đó Vương Hạc Đệ là một trong những cái tên góp phần thu hút lượng quan tâm lớn từ khán giả trẻ.

 

Theo số liệu từ nền tảng Youku, bộ phim đã vượt mốc hơn 3 triệu lượt đặt trước, chính thức phá kỷ lục của “Bạch Dạ Kịch Trường” - khu nội dung chuyên phim trinh thám của nền tảng này, vốn thường được dùng để đánh giá mức độ quan tâm và sức hút của các tác phẩm mới. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh Trung Quốc ngày càng dày đặc tác phẩm mới, việc một dự án có thể tạo ra lượng “đặt chỗ” khổng lồ từ sớm được xem là tín hiệu rõ ràng cho khả năng trở thành hiện tượng bùng nổ.

Tác phẩm mới của Vương Hạc Đệ ghi nhận thành tích ấn tượng - Ảnh 1

Hiện Hắc Dạ Cáo Bạch đã ấn định lịch phát sóng độc quyền trên Youku vào 12 giờ trưa ngày 26/4. Đáng chú ý hơn, bộ phim cũng được Netflix mua bản quyền, dự kiến phát hành đồng thời tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là bước đi cho thấy tham vọng “xuất khẩu” nội dung mạnh mẽ của dòng phim trinh thám Trung Quốc, nối tiếp thành công quốc tế của nhiều tác phẩm gần đây.

Bộ phim xoay quanh một vụ án mất tích bí ẩn kéo dài 18 năm, bắt đầu từ năm 1997 tại khu chung cư Nguyên Long Lý. Một người cha và con gái bước vào thang máy rồi biến mất không dấu vết, hiện trường không có dấu hiệu bạo lực, chỉ để lại một dấu chân mờ nhạt. Từ chi tiết mở đầu rợn người này, câu chuyện nhanh chóng mở ra chuỗi điều tra kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Kịch bản được triển khai theo cấu trúc ba mốc thời gian đan xen, lần lượt vào các năm 1997, 2006 và 2018, tạo nên cảm giác như từng lớp sự thật được bóc tách dần. Từ vụ án ban đầu tưởng như khép lại sớm, đến khi hài cốt xuất hiện làm mọi thứ đảo chiều, rồi cuối cùng là cuộc điều tra tái khởi động khi khu chung cư đứng trước nguy cơ bị phá dỡ, tất cả tạo nên một vòng xoáy vừa mang tính số phận, vừa giàu tính ám ảnh.

Tác phẩm mới của Vương Hạc Đệ ghi nhận thành tích ấn tượng - Ảnh 2

Điểm nhấn lớn của phim nằm ở dàn diễn viên. Phan Việt Minh tiếp tục khẳng định vị thế “trụ cột” của dòng phim trinh thám Trung Quốc khi đảm nhận vai điều tra viên kỳ cựu, đồng thời tham gia vai trò giám đốc nghệ thuật. Nhân vật của anh trải dài từ thời trai tráng đến khi về già, đòi hỏi quá trình hóa trang công phu kéo dài nhiều giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, Vương Hạc Đệ gây chú ý khi có màn “lột xác” khỏi hình tượng mỹ nam cổ trang quen thuộc, chuyển sang vai cảnh sát trẻ mang phong cách gai góc, đầu đinh và râu lún phún. Sự đối lập giữa một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm và một tân binh nóng nảy tạo nên tuyến quan hệ thầy - trò giàu xung đột nhưng cũng nhiều cảm xúc, từ nghi kỵ ban đầu đến sự tin tưởng sinh tử về sau.

Ngoài ra, Nhậm Mẫn vào vai con gái của nhân vật chính, đại diện cho thế hệ kế thừa khi tiếp tục hành trình điều tra bằng phương pháp hiện đại, kết nối quá khứ và hiện tại. Các diễn viên phụ như Khương Bội Dao, Giang Kỳ Lâm cũng góp phần hoàn thiện hệ thống nhân vật đa chiều.

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của một người hâm mộ đã lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh luận trái chiều.

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