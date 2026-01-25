Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Sao quốc tế 25/01/2026 15:17

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ xuất hiện cùng nhau trong một chương trình gameshow, cả hai mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi và tự nhiên, khiến nhiều khán giả không khỏi chú ý và bàn luận sôi nổi.

Theo những hình ảnh được lan truyền, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ngồi cạnh nhau trong không gian ngoài trời, cùng chia sẻ micro và trò chuyện vui vẻ. Cả hai đều giữ trạng thái tinh thần thoải mái, thường xuyên mỉm cười và tương tác thân mật. Biểu cảm rạng rỡ cùng khoảng cách gần gũi của hai diễn viên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow - Ảnh 1Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng sự ăn ý giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không phải là điều quá bất ngờ, bởi cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim Dĩ Ai Vi Doanh. Khi dự án này lên sóng, cặp đôi đã để lại ấn tượng tích cực nhờ sự phối hợp tự nhiên, tạo được cảm xúc cho người xem. Phản ứng khả quan từ khán giả cũng giúp mối quan hệ hợp tác của hai diễn viên nhận được nhiều thiện cảm.

Được biết, đây là hình ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang tham gia gameshow.  

Sau khi Dĩ Ai Vi Doanh kết thúc, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc tên cùng nhau. Vì vậy, việc cả hai tái xuất chung trong một gameshow tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. 

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow - Ảnh 3

Đến thời điểm hiện tại, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn chưa có chia sẻ chính thức nào liên quan đến loạt hình ảnh đang lan truyền. Trên các nền tảng cá nhân, hai diễn viên chủ yếu cập nhật hoạt động công việc như lịch trình ghi hình, tham gia sự kiện và quảng bá dự án mới. 

Trong bối cảnh nghệ sĩ Hoa ngữ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, những hình ảnh đời thường hoặc hậu trường ghi hình dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận. Dù vậy, phần đông khán giả vẫn mong chờ Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ tiếp tục có thêm những dự án phù hợp trong tương lai, tận dụng được sự ăn ý từng được ghi nhận.

Hiện tại, hình ảnh thân thiết của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong gameshow vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, góp phần duy trì sức hút của cả hai và trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý của cộng đồng mạng thời gian gần đây.

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết "Đường cung kỳ án chi huyết ngọc thiết" của tác giả Sâm Lâm Lộc, xoay quanh những vụ án ly kỳ chốn thâm cung triều Đại Đường, đan xen yếu tố điều tra, đấu trí và số phận con người.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ nhóm người lạ mặt lao lên xe khách đánh tới tấp phụ xe

Phẫn nộ nhóm người lạ mặt lao lên xe khách đánh tới tấp phụ xe

Đời sống 22 phút trước
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Sao quốc tế 25 phút trước
Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Sao quốc tế 42 phút trước
Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Đời sống 45 phút trước
Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại

Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại

Hậu trường 49 phút trước
Tuần mới 26/1 – 1/2: 3 con giáp TÚI TIỀN RỦNG RỈNH, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Tuần mới 26/1 – 1/2: 3 con giáp TÚI TIỀN RỦNG RỈNH, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Từ 26/1 đến 31/1: 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, VẬN MAY BÙNG NỔ, cuộc đời hanh thông

Từ 26/1 đến 31/1: 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, VẬN MAY BÙNG NỔ, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Từ nay tới Rằm tháng Chạp, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa, ngồi rung đùi hưởng lộc

Từ nay tới Rằm tháng Chạp, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa, ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2