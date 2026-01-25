Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Theo những hình ảnh được lan truyền, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ngồi cạnh nhau trong không gian ngoài trời, cùng chia sẻ micro và trò chuyện vui vẻ. Cả hai đều giữ trạng thái tinh thần thoải mái, thường xuyên mỉm cười và tương tác thân mật. Biểu cảm rạng rỡ cùng khoảng cách gần gũi của hai diễn viên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ xuất hiện cùng nhau trong một chương trình gameshow, cả hai mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi và tự nhiên, khiến nhiều khán giả không khỏi chú ý và bàn luận sôi nổi.

Nhiều khán giả cho rằng sự ăn ý giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không phải là điều quá bất ngờ, bởi cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim Dĩ Ai Vi Doanh. Khi dự án này lên sóng, cặp đôi đã để lại ấn tượng tích cực nhờ sự phối hợp tự nhiên, tạo được cảm xúc cho người xem. Phản ứng khả quan từ khán giả cũng giúp mối quan hệ hợp tác của hai diễn viên nhận được nhiều thiện cảm.

Được biết, đây là hình ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang tham gia gameshow.

Sau khi Dĩ Ai Vi Doanh kết thúc, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc tên cùng nhau. Vì vậy, việc cả hai tái xuất chung trong một gameshow tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm.

Đến thời điểm hiện tại, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn chưa có chia sẻ chính thức nào liên quan đến loạt hình ảnh đang lan truyền. Trên các nền tảng cá nhân, hai diễn viên chủ yếu cập nhật hoạt động công việc như lịch trình ghi hình, tham gia sự kiện và quảng bá dự án mới.

Trong bối cảnh nghệ sĩ Hoa ngữ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, những hình ảnh đời thường hoặc hậu trường ghi hình dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận. Dù vậy, phần đông khán giả vẫn mong chờ Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ tiếp tục có thêm những dự án phù hợp trong tương lai, tận dụng được sự ăn ý từng được ghi nhận.

Hiện tại, hình ảnh thân thiết của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong gameshow vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, góp phần duy trì sức hút của cả hai và trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý của cộng đồng mạng thời gian gần đây.