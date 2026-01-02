Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội

Sao quốc tế 02/01/2026 08:30

Mới đây, Bạch Lộc đã chia sẻ loạt ảnh mới ghi lại tạo hình của cô trong chương trình hòa nhạc đêm giao thừa.

Bạch Lộc đã chia sẻ loạt ảnh mới ghi lại tạo hình của cô trong chương trình hòa nhạc đêm giao thừa. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ theo dõi nữ diễn viên trong suốt năm 2025 vừa qua.

 

Trong loạt ảnh, Bạch Lộc xuất hiện với trang phục truyền thống mang gam xanh nhạt, thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng, tôn lên vẻ đẹp thanh tú và khí chất dịu dàng. Phần tạo hình được tiết chế về màu sắc và trang sức, giúp tổng thể trở nên hài hòa, nền nã. 

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 1Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 2

Lối trang điểm trong trẻo cùng kiểu tóc đơn giản càng làm nổi bật thần thái mềm mại, trầm lắng của nữ diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét tạo hình này gợi cảm giác gần gũi, phù hợp với không khí sum vầy và ý nghĩa khép lại năm cũ, chào đón năm mới.

Sự xuất hiện của Bạch Lộc được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý, khi cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 3Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 4Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc nhanh chóng 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 5

Trong năm 2025, Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên gây chú ý mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt với các dự án cổ trang. 

Những vai diễn của cô ghi dấu ấn nhờ ngoại hình phù hợp tạo hình xưa, diễn xuất ổn định và khả năng thể hiện cảm xúc khá linh hoạt. Nhờ đó, tên tuổi của Bạch Lộc tiếp tục được củng cố, giúp cô duy trì vị trí vững vàng trong dàn diễn viên trẻ nổi bật của làng giải trí Trung Quốc.

