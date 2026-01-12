Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Sao quốc tế 12/01/2026 14:30

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết 'Đường cung kỳ án chi huyết ngọc thiết' của tác giả Sâm Lâm Lộc, xoay quanh những vụ án ly kỳ chốn thâm cung triều Đại Đường, đan xen yếu tố điều tra, đấu trí và số phận con người.

Phim có sự tham gia của hai diễn viên chính Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Nội dung mở đầu bằng vụ án bí ẩn xảy ra trong tiết Nguyên Tiêu, khi công chúa Ninh Viễn đột ngột qua đời trong một dạ yến. Theo lệnh điều tra, Lý Bội Nghi – nữ quan thuộc Nội Yết Cục – cùng Thái Sử thừa Tiêu Hoài Cẩn của Thái Sử Cục bắt tay làm rõ chân tướng.

Lý Bội Nghi là nhân vật trung tâm của phim, được xây dựng với hình tượng thông minh, võ nghệ cao cường, có khả năng nhìn thấu lòng người. Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lương thiện, cô coi việc phá án không chỉ là truy tìm sự thật mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng với hung thủ. Đồng hành cùng cô là Tiêu Hoài Cẩn – người sở hữu tư duy chặt chẽ, cẩn trọng. Sự phối hợp ăn ý giữa hai nhân vật giúp từng bước bóc tách những lớp bí mật, từ các nhân vật quyền quý trong cung đến Kim Ngô Vệ mang trong mình nhiều ẩn tình.

Sau vụ án đầu tiên, hàng loạt án mạng phức tạp tiếp tục xảy ra trong nội đình, gắn liền với số phận của những nữ tử hậu cung. Các vụ việc như “Hoa trên tường đá”, “Lời đồn bí mật giờ lành”… dần hé lộ bức tranh quyền lực đầy u ám nơi hoàng cung. Trong quá trình điều tra, Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn không chỉ khám phá những cảnh tượng kỳ vĩ của Đại Đường mà còn cảm nhận được tình người, đồng thời tiến gần hơn tới sự thật về vụ thảm án diệt môn Lý gia xảy ra 15 năm trước.

Theo thông tin từ đoàn phim, hiện phim đang bước vào giai đoạn quảng bá, với lịch quay và ghi hình phục vụ truyền thông dự kiến diễn ra từ ngày 12.1. Trong tháng 1, các hoạt động của Bạch Lộc đều xoay quanh dự án này. Nữ diễn viên cũng chia sẻ trên mạng xã hội: “Những bánh răng của chiến dịch quảng bá phim đã bắt đầu chuyển động rồi đó”, khiến người hâm mộ thêm háo hức.

Đáng chú ý, vai Lý Bội Nghi được đánh giá là hình tượng mới mẻ và khác biệt trong sự nghiệp của Bạch Lộc. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Doãn Đào, các phân cảnh hành động và điều tra được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mãn nhãn, góp phần giúp bộ phim trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ dịp đầu năm.

Bảng tổng kết rating CVB (hệ thống đo lường tỉ suất người xem truyền hình) phim truyền hình Trung Quốc năm 2025 cho thấy sự áp đảo tiếp tục thuộc về hệ thống đài trung ương CCTV, với nhiều tác phẩm có sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc. Trong khi đó, các đài vệ tinh địa phương duy trì mức rating khiêm tốn, phản ánh rõ sự phân tầng của thị trường truyền hình.

