Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Bảng tổng kết rating CVB (hệ thống đo lường tỉ suất người xem truyền hình) phim truyền hình Trung Quốc năm 2025 cho thấy sự áp đảo tiếp tục thuộc về hệ thống đài trung ương CCTV, với nhiều tác phẩm có sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc. Trong khi đó, các đài vệ tinh địa phương duy trì mức rating khiêm tốn, phản ánh rõ sự phân tầng của thị trường truyền hình.

Theo thống kê dựa trên tiêu chí “Ương 5 – Vệ 3” (Top 5 phim có rating cao nhất trên CCTV và Top 3 của mỗi đài vệ tinh), CCTV1 tiếp tục là kênh nắm giữ lợi thế vượt trội về lượng người xem. Dẫn đầu bảng xếp hạng là bộ phim “Sáu chị em”, đạt rating 4,349%, trở thành tác phẩm truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất năm 2025 theo số liệu CVB.

Xếp sau lần lượt là “Cuộc đối đầu tuyệt mật” với 3,743% và “Bắc thượng” đạt 3,615%. Hai vị trí còn lại trong Top 5 thuộc về “Trú trạm” và “Núi xanh là cố hương”, đều giữ mức rating trên 3%. Điểm chung của các tác phẩm này là nội dung chính kịch, bám sát hiện thực xã hội, dàn diễn viên thực lực và phù hợp với tệp khán giả trung niên - lực lượng người xem chủ đạo của CCTV1.

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025 - Ảnh 1

Ở CCTV8, cuộc cạnh tranh diễn ra sát sao hơn khi chênh lệch rating giữa các phim không lớn. “Chước chước thiều hoa” đứng đầu với 2,610%, chỉ nhỉnh hơn “Vinh quang thầm lặng” đúng 0,003%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về “Sinh vạn vật” - tác phẩm có sự tham gia của Dương Mịch, “Tứ hỷ” và “Cuộc sống tươi đẹp” do Tôn Lệ đóng chính.

Mặt bằng rating của CCTV8 nhìn chung thấp hơn CCTV1, song vẫn cho thấy sự ổn định của khung giờ phim tối.

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025 - Ảnh 2

Trái ngược với hệ thống đài trung ương, các đài vệ tinh địa phương ghi nhận mức rating khá khiêm tốn, phần lớn dao động dưới ngưỡng 0,6%. Đài Hồ Nam dẫn đầu nhóm này với bộ phim “Ẩn nấp nơi vực sâu” đạt 0,491%.

Đài Đông Phương và Bắc Kinh gây chú ý khi những bộ phim phát lại như “Sáu chị em” hay “Vinh quang thầm lặng” vẫn đạt thành tích tương đối tốt, cho thấy sức bền của các tác phẩm từng tạo được tiếng vang trên sóng CCTV.

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025 - Ảnh 3

Trong khi đó, Chiết Giang và Giang Tô tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng thể loại, từ ngôn tình hiện đại đến huyền huyễn, song chưa có tác phẩm nào tạo được đột phá rõ rệt về mặt rating.

