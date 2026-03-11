Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Sao quốc tế 11/03/2026 17:26

Thông tin này được Bạch Lộc chia sẻ trong một chương trình truyền hình phát sóng đầu tháng 3/2026.

Bạch Lộc khiến nhiều khán giả lo lắng khi tiết lộ cô đang phải sống chung với bệnh thấp khớp - một dạng bệnh mãn tính xuất phát từ quãng thời gian làm việc trong điều kiện khắc nghiệt khi còn là người mẫu.

Trong lúc tham gia hoạt động ngoài trời, nữ diễn viên cho biết bệnh thấp khớp của cô bất ngờ tái phát. Dù nói về tình trạng sức khỏe khá nhẹ nhàng, nhiều khán giả nhận ra việc di chuyển của cô có phần khó khăn, làm dấy lên sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo lời Bạch Lộc, căn bệnh bắt nguồn từ những năm đầu sự nghiệp khi cô làm người mẫu thời trang. Thời điểm đó, nữ diễn viên thường xuyên phải chụp hình ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá lạnh, thậm chí có lúc tuyết rơi nhưng vẫn phải mặc trang phục mỏng của bộ sưu tập mùa xuân. Việc đứng lâu trong môi trường lạnh giá đã khiến các khớp của cô bị ảnh hưởng lâu dài.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng - Ảnh 1

Di chứng của bệnh vẫn kéo dài đến hiện tại. Mỗi khi thời tiết ẩm hoặc mưa nhiều, Bạch Lộc thường bị đau và cứng khớp, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như tham gia các hoạt động ghi hình. Dù vậy, trong chương trình gần đây, nữ diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bao gồm cả những công việc đòi hỏi nhiều sức lực. 

Không chỉ gặp vấn đề về thấp khớp, Bạch Lộc còn từng trải qua phẫu thuật cột sống khi còn trẻ và đến nay vẫn thỉnh thoảng bị đau lưng tái phát. Áp lực công việc cùng những cảnh quay hành động trong quá trình đóng phim khiến tình trạng này đôi lúc trở nên nghiêm trọng hơn, buộc cô phải sử dụng đai lưng hỗ trợ, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng - Ảnh 2

Năm 2025, nữ diễn viên cũng từng gặp tình trạng đau đầu kéo dài liên quan đến vấn đề đốt sống cổ. Thời điểm đó, cân nặng của cô giảm xuống còn khoảng 39 kg dù cao 1,65 m. Sau quá trình điều trị bằng thuốc và châm cứu, sức khỏe của Bạch Lộc đã dần cải thiện.

Hiện Bạch Lộc đang là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi câu chuyện sức khỏe được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông và gửi lời động viên đến nữ diễn viên, đồng thời hy vọng cô sẽ chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

