Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 11/03/2026 16:42

Ngày 11/3, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn), nói nhóm 8 người đi rừng và cùng hái một loại thực vật lạ ven đường để ăn.

Ngày 11/3, theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp vào cấp cứu với triệu chứng điển hình của ngộ độc cấp tính như tê bì môi và miệng, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, đau tức bụng kèm khó thở.

Trước đó, các bệnh nhân cùng một số đồng nghiệp hái rau dại mọc ven bờ ruộng để ăn vì nghĩ là rau cần vẫn bán ngoài chợ. 

Ngay sau khi tiếp nhận những người bệnh trên, các bác sĩ đã xử trí theo phác đồ ngộ độc cấp, bao gồm rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc chống nôn và điều trị hỗ trợ tích cực. Sau can thiệp, các triệu chứng bước đầu được cải thiện tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để phòng ngừa các biến chứng muộn.

Từ mẫu thực vật do người nhà bệnh nhân mang đến, các bác sĩ xác định đây là cây cần dại - một loài thực vật cực độc. Loài cây này dễ bị nhầm lẫn với một số cây ăn được như cà rốt dại, mùi tây, cần tây dại hoặc các loại rau mọc hoang, khiến người dân vô tình thu hái về làm thực phẩm.

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở - Ảnh 1
Cây cần dại gia đình bệnh nhân đưa vào - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tất cả bộ phận của cây cần dại từ rễ, thân, lá, hoa đến hạt đều chứa độc tố. Cây có chứa các hợp chất alkaloid có khả năng tác động trực tiếp lên các bản vận động thần kinh - cơ, làm gián đoạn quá trình dẫn truyền xung động thần kinh đến cơ, từ đó gây liệt cơ tiến triển. Độc tố có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các biểu hiện ngộ độc có thể xuất hiện rất sớm sau khi ăn, như đổ mồ hôi nhiều, nôn mửa, giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, tê môi và miệng, tim đập nhanh, run, co giật, yếu cơ, lú lẫn. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, ngừng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý hái, chế biến hoặc sử dụng các loại cây dại làm thực phẩm khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mức độ an toàn. Mọi người không nên dựa vào hình dáng bên ngoài để phán đoán cây có ăn được hay không, bởi nhiều loài thực vật độc có hình thái rất giống với các loại cây ăn được.

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụt cân nhanh và đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện địa phương cho thấy khối u đã di căn đa ổ trong khoang bụng kèm hiện tượng cổ trướng (tích tụ dịch). Các bác sĩ Bệnh viện Thành phố Trịnh Châu mô tả tình trạng của bệnh nhân là "cực kỳ nghiêm trọng", theo China Times.

Xem thêm
Từ khóa:   cây cần nước độc tin moi ngộ độc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 1 giờ 24 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 1 giờ 36 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 2 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà

Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà