'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

Sao quốc tế 11/03/2026 08:15

Vào ngày 10/3, Tần Lam trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi paparazzi tung ảnh cô đến nhà Ngụy Đại Huân vào đêm khuya và rời đi vào sáng sớm.

Theo truyền thông địa phương, Tần Lam được nhìn thấy rời một buổi tụ họp với bạn bè trước khi đến thẳng nhà riêng của Ngụy Đại Huân. Ngôi sao Diên Hy Công Lược được cho là đã ở lại nhà Ngụy Đại Huân qua đêm, từ đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Thực tế trước đó, cả hai từng bị đồn đang trong mối quan hệ lãng mạn, nhưng chưa chính thức lên tiếng xác nhận. Một số nguồn tin cho biết hai diễn viên quen biết sau một dự án chung, sau đó mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn. Tần Lam hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi.

 

Thông tin Tần Lam qua đêm tại nhà nam đồng nghiệp đang thu hút sự quan tâm. Một số luồng thông tin còn cho rằng phía gia đình Ngụy Đại Huân ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Trước đây, cha của nam diễn viên từng bị bắt gặp đích thân đưa Tần Lam về nhà sau một sự kiện, điều được nhiều người xem như dấu hiệu cho thấy cô đã nhận được sự chấp thuận từ gia đình Ngụy Đại Huân.

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi - Ảnh 1

Tần Lam - Ngụy Đại Huân là cặp chị - em “phim giả tình thật” đình đám của làng giải trí xứ Trung. Được biết, cặp đôi nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác Sĩ Đường.

Tần Lam sinh năm 1979, nổi tiếng khắp châu Á và được yêu thích rầm rộ qua loạt phim ăn khách như Diên Hi Công Lược, Hoàn Châu Cách Cách phần 3, 1 Thoáng Mộng Mơ bản 2007,...

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi - Ảnh 2

Trong khi đó, Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, “thoát vòng” trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai diễn Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cách đây 3 năm. Tại showbiz Trung Quốc, Ngụy Đại Huân được biết đến là nghệ sĩ có xuất thân giàu có. Cha anh là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm, sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc.

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Năm 2000, khi góp mặt trong bộ phim Gia Truyền, tình hình của Tần Lam tiếp tục xấu đi. Cô bị chẩn đoán là dây thanh đơn sườn không thể khép kín, khiến giọng nói trở nên thều thào, không tròn vành rõ tiếng, thậm chí đôi khi còn mất cả giọng.

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