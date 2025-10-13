Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 13/10/2025 16:30

Chỉ trong vòng 2 năm qua, Tần Lam tham gia đóng và có 10 dự án phim ảnh. Không những vậy, nữ diễn viên còn liên tục góp mặt trong các chương trình giải trí. Dù bận rộn, Tần Lam vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gây chú ý với vòng eo được đánh giá 'mỏng như tờ giấy A4'.

Mới đây, nữ diễn viên Tần Lam đang miệt mài trên phim trường Tỏa sáng như cô ấy. Trong hai năm qua, Tần Lam thường xuyên góp mặt trong các bộ phim đề tài đô thị như Chuyển mình rực rỡ, Vân tương truyện, Đúng lúc gặp được em, Thành phố nhảy múa, Cô ấy chẳng qua không muốn thua, Thích anh em cũng vậy, Bình đẳng chi môn, Hoàng tước, Thành gia...

Nữ diễn viên đã bước sang tuổi U50 nhưng vẫn được các nhà sản xuất săn đón, giao vai chính. Các tác phẩm của cô cũng thường xuyên đạt thành tích tốt, có tỷ suất người xem cao.

 

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46 - Ảnh 1Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46 - Ảnh 2

Tần Lam không đặt mục tiêu phải giành giải thưởng lớn để chứng minh thực lực, nhưng cô được đánh giá là ngôi sao quen mặt với khán giả, có duyên người xem tốt. Khác với những nữ diễn viên bước sang lứa tuổi U50 phải đóng vai mẹ, phụ nữ đã có gia đình, nhờ vóc dáng trẻ trung khí chất sang trọng phong cách thời thượng, Tần Lam vẫn dễ dàng vào những vai phụ nữ tuổi 30, nhờ đó cô có nhiều kịch bản để lựa chọn hơn.

 

Tần Lam nổi tiếng với vai Tri Họa trong Hoàn Châu cách cách 3. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" với nhiều bộ phim nổi bật. Năm 2018, Tần Lam nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hi công lược, giúp sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1979 một lần nữa tỏa sáng.

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46 - Ảnh 3Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46 - Ảnh 4

Trong đời tư, nữ diễn viên hẹn hò đàn em kém 10 tuổi Ngụy Đại Huân. Cặp đôi phát triển mối quan hệ sau khi hợp tác trong phim Bác sĩ Đường năm 2022. Ngụy Đại Huân là nam diễn viên có gia thế giàu có, nổi tiếng với bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi.

Trong hơn một năm hẹn hò, cặp đôi không công khai mối quan hệ. Giữa năm 2023, Tần Lam hạnh phúc thừa nhận, cô đang yêu nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn trai.

Trong năm 2023, hình ảnh chung hạnh phúc của Tần Lam và Ngụy Đại Huân trong các chuyến du lịch, cuộc hẹn hò đêm muộn cũng được truyền thông Trung Quốc chia sẻ. Tháng 5/2023, nữ diễn viên dính tin đồn nhận lời cầu hôn từ bạn trai trẻ.

Theo một nguồn tin thân cận, do chênh lệch lên đến 10 tuổi, cặp sao từng bị cha mẹ Ngụy Đại Huân cấm cản. Điều này khiến chuyện tình của họ gặp nhiều trắc trở.

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46 - Ảnh 5

Gần đây, Tần Lam và Ngụy Đại Huân được cho là tái hợp. Thậm chí, gia đình Ngụy Đại Huân cũng đã chấp nhận người đẹp làm con dâu trong nhà.

Truyền thông Trung Quốc hiện rầm rộ thông tin nữ diễn viên 46 tuổi đang mang thai khi cô từ chối nhiều lịch trình làm việc, các dự án phim ảnh gần đây.

Trong tháng 6 này, nữ diễn viên chỉ có đúng 2 buổi chụp ảnh quảng cáo. Trước nghi vấn đang mang thai và sắp lên xe hoa, Tần Lam chưa lên tiếng phản hồi.

Tần Lam xuất hiện bên bạn trai kém 10 tuổi sau một thời gian bị nghi chia tay

Tần Lam xuất hiện bên bạn trai kém 10 tuổi sau một thời gian bị nghi chia tay

Mới đây, cánh săn ảnh ghi video Tần Lam đi ăn cùng bạn bè. Sau buổi tiệc, Đại Huân đón diễn viên về nhà. Khi gặp bạn gái, anh chủ động cầm túi xách giúp cô.

