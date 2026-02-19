NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Theo thông tin từ VnExpress, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra nhà máy sản xuất của Vincos Việt Nam tại thôn 3, xã Phú Cát, Hà Nội. Kết quả cho thấy cơ sở này không đảm bảo các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định pháp luật, dù trước đó đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Danh sách 131 sản phẩm bị buộc dừng lưu hành trải rộng ở nhiều nhóm hàng thông dụng như sữa rửa mặt, serum, toner, kem dưỡng da, sữa tắm, kem chống nắng, xịt khử mùi và gel vệ sinh. Kèm theo danh mục này là tên và địa chỉ cụ thể của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.