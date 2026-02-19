Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm

Thế giới 19/02/2026 07:00

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại thị trấn Trịnh Tế, thành phố Tương Dương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy và nổ đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng khoảng 50m2. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường, và ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 15h30.

Theo các nguồn tin, 12 thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy tại hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Đây là vụ nổ pháo hoa gây chết người thứ hai ở Trung Quốc chỉ trong vòng 3 ngày qua.

 

Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 15/2 - Ảnh: Weibo

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, một vụ nổ pháo hoa tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do xử lý pháo hoa không đúng quy định. Một số người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Pháo hoa là một phần truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, được đốt để cầu may mắn, thịnh vượng và xua đuổi điều xấu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều địa phương áp dụng biện pháp hạn chế hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo hoa do lo ngại về ô nhiễm không khí và nguy cơ mất an toàn. Một số thành phố gần đây đã nới lỏng lệnh cấm, chuyển sang mô hình quản lý có kiểm soát.

 

Ngày 16/2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi các địa phương rút kinh nghiệm từ vụ nổ ở Giang Tô, tăng cường giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng pháo hoa.

Trong thông báo, Bộ yêu cầu các quan chức "kiên quyết ngăn chặn các sự cố tương tự", đồng thời tiến hành rà soát toàn diện các nguy cơ mất an toàn. Tại cuộc họp giao ban về an toàn dịp lễ với lãnh đạo các tỉnh vào ngày hôm sau, cơ quan này tiếp tục nhấn mạnh pháo hoa và pháo nổ là rủi ro lớn nhất trong kỳ nghỉ Tết.

Giới chức yêu cầu duy trì cảnh giác và giám sát liên tục nhằm bảo đảm an toàn trên phạm vi cả nước, đồng thời "kiên quyết ngăn chặn các sự cố lớn và thảm khốc", giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai nạn nghiêm trọng khác.

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