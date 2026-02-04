Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Thế giới 04/02/2026 17:09

Một vụ sụp đổ kinh hoàng đã xảy ra tại công trường xây dựng cầu Việt Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Xinhua, sự việc xảy ra lúc 17h46 ngày 2/2 tại công trường xây dựng cầu đường sắt ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Trong video tại hiện trường, một đoạn dài khoảng 95 m của công trình bất ngờ đổ sập khi các công nhân đang làm việc.

Sự cố xảy ra khi một dầm vòm treo bị sập trong quá trình thi công cầu Yuegang, thuộc tuyến đường sắt Liên Vân Cảng - Thượng Hải. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Cục 12 Đường sắt Trung Quốc, đơn vị thành viên của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC), đảm nhiệm.

 Lực lượng cứu hộ đã được lập tức được huy động, phối hợp cùng chính quyền thành phố và huyện tại Diêm Thành để triển khai công tác cứu nạn và xử lý hiện trường. Hai công nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát hôm 2/2 nhưng sau đó không qua khỏi do vết thương quá nặng. Công tác tìm kiếm ba người còn mất tích được tiến hành xuyên đêm và kết thúc vào sáng 3/2, khi ba người này cũng tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người.

Xinhua dẫn lời giới chức địa phương cho biết công tác cứu hộ tại hiện trường đã hoàn tất.

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong - Ảnh 1
Nhịp chính của cây cầu bất ngờ sập chiều 2/2 - Ảnh: CCTV

Theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy một phần lớn cây cầu đang thi công bị xoắn gãy, nằm la liệt trên mặt đất, trong khi máy móc hạng nặng và lực lượng cứu nạn khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát.

Cây cầu trên được xây dựng trong khuôn khổ mạng lưới đường sắt cao tốc đang liên tục mở rộng của Trung Quốc, vốn phát triển nhanh chóng trong hơn một thập kỷ qua và hiện đã phủ khắp nhiều khu vực trên cả nước. Tuyến Liên Vân Cảng - Thượng Hải được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa miền bắc tỉnh Giang Tô và trung tâm kinh tế phía đông Trung Quốc.

Giới chức đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập, nhưng hiện chưa công bố kết quả.

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