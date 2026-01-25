Theo các quan chức, ít nhất 7 công nhân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ nổ mạnh xảy ra tại lò than của một nhà máy thép ở quận Baloda Bazar, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, hôm 22/1.
Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ít nhất 7 công nhân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ nổ mạnh xảy ra tại lò than của một nhà máy thép ở quận Baloda Bazar, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, hôm 22/1.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, một nhóm công nhân đang tiến hành công việc dọn dẹp xung quanh khu vực lò than. Họ bị cuốn vào luồng nhiệt và than cháy, khiến một số công nhân bị bỏng nặng tại chỗ.
Nguồn tin địa phương cho biết các nạn nhân bị bỏng nặng dẫn đến tử vong sau khi tiếp xúc trực tiếp với than nóng và lửa sau vụ nổ. Một số công nhân đã được đưa đến các bệnh viện gần đó với những vết thương nghiêm trọng, mặc dù số người bị thương chính xác vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Cho đến nay, ban quản lý nhà máy vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nguyên nhân vụ nổ hoặc tình trạng của các công nhân bị thương.
Cảnh sát đã đến hiện trường và bắt đầu điều tra. Các nhà chức trách đang xem xét các quy trình an toàn tại nhà máy và các tình tiết dẫn đến vụ nổ.