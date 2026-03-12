Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự gia đình 12/03/2026 22:01

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Tôi ly hôn chồng đã 8 năm, vì chồng ngoại tình. Sau ngày ly hôn, chồng cũ cưới luôn nhân tình về làm vợ. Cũng từ ngày đó, chồng cũ một lần cũng không đến thăm con, tiền chu cấp càng không có.

Tôi một mình nuôi con, chẳng thèm trách móc đòi hỏi gì chồng cũ. Đã ly hôn rồi thì chỉ có con cái là khổ. Anh ta nghĩ được cho con thì tốt, còn không thì có ép cũng chẳng được. Tôi đi làm cũng kiếm được tiền để nuôi con, càng không cần phải xin vài đồng chu cấp của chồng cũ.

Sau 8 năm ly hôn, tôi bất ngờ nghe tin chồng cũ qua đời vì bệnh nặng. Nhưng anh ta cũng là cha của con tôi, tôi vẫn đưa con đến thắp cho anh ta nén nhang. Chuyện chồng cũ qua đời không làm cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng. Chỉ có một chuyện lạ là từ sau khi anh ta mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu với nội dung là tiền chu cấp nuôi con.

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất - Ảnh 1
Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Số tiền kia là do cô ta chuyển cho tôi, cô ta còn nói đó là di nguyện trước khi mất của chồng. Chồng cũ trước khi mất đã hối hận vì sống vô trách nhiệm với con suốt 8 năm qua. Anh ta thấy có lỗi nên muốn sau khi mình ra đi có thể bù đắp cho con. Vì thế, vợ mới của anh ta sẽ đều đặn gửi tiền cho tôi đến khi con tôi đủ 18 tuổi. Số tiền này nằm trong số tiền tiết kiệm 4 tỷ của anh ta trong ngân hàng. Đến khi con tôi 18 tuổi thì cô ta mới được toàn quyền dùng số tiền tiết kiệm này.

Vợ mới của chồng cũ cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp tôi. Đều là vì lời hứa với chồng đã mất nên cô ta mới phải gửi tiền cho tôi. Tôi ra về chỉ thấy nực cười chua chát. Khi còn sống, chồng cũ tiền bạc không thiếu nhưng chưa một lần mua cho con thứ gì đàng hoàng, nuôi con vài triệu cũng tiếc. Giờ khi anh ta mất rồi lại muốn vợ gửi tiền cho con mình. Anh ta làm vậy chỉ để giảm bớt nỗi ân hận tội lỗi của mình, chứ làm gì biết yêu thương con.

Giờ tôi có nên nhận số tiền này không?

