Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Nha đam (hay còn được gọi là cây lô hội) là loài có nguồn gốc từ Bắc Phi. Chất nhựa màu trong suốt trong lá nha đam còn được gọi là cây lô hội. Chất nhựa của nha đam khi mà cô đặc lại sẽ có màu đen. Chất nhựa nha đam này có rất nhiều axit cinnamic, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và Axit folic, ... và có rất nhiều vi chất khác giúp cho tái sinh tế bào, và loại bỏ tế bào già và giúp cho việc tái sinh các mô mới, trả lại cho bạn một làn da mịn màng, và căng tràn sức sống.

Chống viêm, giảm kích ứng: Nha đam chứa các chất chống viêm như axit salicylic, cùng với các enzym, axit amin có khả năng làm dịu da, giảm nhẹ đỏ , kích ứng. Nha đam rất hữu ích cho các trường hợp da bị cháy nắng , viêm da, dị ứng hoặc tư vấn. Nha đam làm giảm viêm , hồi phục nhanh chóng sau tổn thương da do kích ứng.

Cấp ẩm, làm ứng dụng da: Nha đam chứa một lượng lớn nước , polysaccharides tạo màng bảo vệ dưỡng ẩm tự nhiên trên bề mặt da. Đặc biệt với da khô đam mê phục hồi , làm ứng dụng da một cách nhanh chóng.

Chống oxy hóa, giảm nguy lão hóa: Nha đam chứa nhiều vitamin , khoáng chất quan trọng như vitamin C , E, beta-carotene, đều là các chất chống oxy hóa mạnh. Các chất này trung hòa các gốc tự do, là nguyên nhân gây lão hóa da, bảo vệ làn sóng khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm nhiễm trùng. Dùng nha đam đều giảm bớt các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn , chạy chậm, tăng cường độ đàn hồi cho da, giữ da trẻ trẻ lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tái tạo da, chữa lành vết thương: Nha đam có khả năng cung cấp quá trình tái sinh nhờ vào các chất như polysaccharides, gibberellin, giúp kích thích sản xuất collagen và đàn hồi. Điều này thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương nhỏ trên da như vết trầy, vết thâm hoặc seo.

Làm sáng, đều màu da: Chứa các enzym giúp loại tế bào chết, nha đam mê thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, giảm các vùng da bị sạm màu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nha đam mê cũng làm mờ vết vết vết thương, làm đều màu da.

Tác dụng phụ của nha đam

Vì nha đam rất phổ biến và gần như được hầu hết mọi người sử dụng cho nhiều ý tưởng tự làm khác nhau, nên thật là ngạc nhiên khi nghĩ rằng nha đam có thể có bất kỳ các tác dụng phụ nào. Thường được coi là loại cây an toàn khi sử dụng tại chỗ, nên tránh sử dụng gel nha đam nếu như bạn bị bỏng nặng hoặc là các vết thương lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể sẽ bị bỏng hoặc là ngứa sau khi thoa gel lô hội, do vậy nó thực sự phụ thuộc vào làn da của bạn. Gel nha đam cũng không được bôi lên vùng da mà bị nhiễm trùng vì nó có thể sẽ làm gián đoạn quá trình lành đi các vết thương.

Nếu như sử dụng gel nha đam trong thời gian dài có thể sẽ gây ra dị ứng da như viêm, hoặc mày đay và đỏ mi mắt. Những tác dụng phụ khác ở trên da bao gồm khô, cứng, hay phát triển các nốt tím và gây nứt nẻ. Hơn nữa, thì bôi gel và ra nắng có thể sẽ gây phát ban và kích ứng hoặc đỏ hoặc bỏng da.