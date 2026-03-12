Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là 'vàng lỏng' của phái đẹp

Làm đẹp 12/03/2026 05:30

Nha đam (lô hội) được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn giải nhiệt, nha đam còn là thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc.

Nha đam (hay còn được gọi là cây lô hội) là loài có nguồn gốc từ Bắc Phi. Chất nhựa màu trong suốt trong lá nha đam còn được gọi là cây lô hội. Chất nhựa của nha đam khi mà cô đặc lại sẽ có màu đen. Chất nhựa nha đam này có rất nhiều axit cinnamic, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và Axit folic, ... và có rất nhiều vi chất khác giúp cho tái sinh tế bào, và loại bỏ tế bào già và giúp cho việc tái sinh các mô mới, trả lại cho bạn một làn da mịn màng, và căng tràn sức sống.

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là 'vàng lỏng' của phái đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng tuyệt vời của nha đam trong làm đẹp

Cấp ẩm, làm ứng dụng da: Nha đam chứa một lượng lớn nước , polysaccharides tạo màng bảo vệ dưỡng ẩm tự nhiên trên bề mặt da. Đặc biệt với da khô đam mê phục hồi , làm ứng dụng da một cách nhanh chóng.

Chống viêm, giảm kích ứng: Nha đam chứa các chất chống viêm như axit salicylic, cùng với các enzym, axit amin có khả năng làm dịu da, giảm nhẹ đỏ , kích ứng. Nha đam rất hữu ích cho các trường hợp da bị cháy nắng , viêm da, dị ứng hoặc tư vấn. Nha đam làm giảm viêm , hồi phục nhanh chóng sau tổn thương da do kích ứng.

Chống oxy hóa, giảm nguy lão hóa: Nha đam chứa nhiều vitamin , khoáng chất quan trọng như vitamin C , E, beta-carotene, đều là các chất chống oxy hóa mạnh. Các chất này trung hòa các gốc tự do, là nguyên nhân gây lão hóa da, bảo vệ làn sóng khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm nhiễm trùng. Dùng nha đam đều giảm bớt các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn , chạy chậm, tăng cường độ đàn hồi cho da, giữ da trẻ trẻ lâu hơn.

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là 'vàng lỏng' của phái đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tái tạo da, chữa lành vết thương: Nha đam có khả năng cung cấp quá trình tái sinh nhờ vào các chất như polysaccharides, gibberellin, giúp kích thích sản xuất collagen và đàn hồi. Điều này thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương nhỏ trên da như vết trầy, vết thâm hoặc seo.

Làm sáng, đều màu da: Chứa các enzym giúp loại tế bào chết, nha đam mê thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, giảm các vùng da bị sạm màu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nha đam mê cũng làm mờ vết vết vết thương, làm đều màu da.

Tác dụng phụ của nha đam

Vì nha đam rất phổ biến và gần như được hầu hết mọi người sử dụng cho nhiều ý tưởng tự làm khác nhau, nên thật là ngạc nhiên khi nghĩ rằng nha đam có thể có bất kỳ các tác dụng phụ nào. Thường được coi là loại cây an toàn khi sử dụng tại chỗ, nên tránh sử dụng gel nha đam nếu như bạn bị bỏng nặng hoặc là các vết thương lớn.

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là 'vàng lỏng' của phái đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể sẽ bị bỏng hoặc là ngứa sau khi thoa gel lô hội, do vậy nó thực sự phụ thuộc vào làn da của bạn. Gel nha đam cũng không được bôi lên vùng da mà bị nhiễm trùng vì nó có thể sẽ làm gián đoạn quá trình lành đi các vết thương.

Nếu như sử dụng gel nha đam trong thời gian dài có thể sẽ gây ra dị ứng da như viêm, hoặc mày đay và đỏ mi mắt. Những tác dụng phụ khác ở trên da bao gồm khô, cứng, hay phát triển các nốt tím và gây nứt nẻ. Hơn nữa, thì bôi gel và ra nắng có thể sẽ gây phát ban và kích ứng hoặc đỏ hoặc bỏng da.

Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ

Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ

Ăn nhiều trái cây chưa chắc da đã đẹp! Sự thật là nếu bạn nạp quá nhiều các loại quả "nóng" hoặc quá ngọt, làn da sẽ rất dễ bị nổi mụn và kích ứng. Đối với những ai đang gặp vấn đề về mụn, việc "nhịn miệng" trước những loại trái cây này là điều cần thiết để bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của mụn và rôm sảy trong mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam làm đẹp bằng nha đam làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Sáu 13/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Sáu 13/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Làm đẹp 2 giờ 28 phút trước
NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Xu hướng quà Tết 2026: Khi sự tinh tế và tính thiết thực "lên ngôi"

Xu hướng quà Tết 2026: Khi sự tinh tế và tính thiết thực "lên ngôi"

Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam

Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam

"Cặp bài trùng" cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể

"Cặp bài trùng" cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể

Tết 2026: Rạng rỡ và cuốn hút cùng combo quà tặng tinh tế từ Saras Beauty

Tết 2026: Rạng rỡ và cuốn hút cùng combo quà tặng tinh tế từ Saras Beauty

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn