Tết 2026: Rạng rỡ và cuốn hút cùng combo quà tặng tinh tế từ Saras Beauty

Hơn cả một món quà gói trọn tâm tình, mỗi tạo tác từ Saras Beauty là bản giao hưởng ngọt ngào giữa tâm huyết và những quy chuẩn sản xuất khắt khe nhất. Đây chính là lời cam kết thầm lặng để bạn có thể thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ trong sự vỗ về và an tâm tuyệt đối.

Đắm chìm trong thế giới của 11 sản phẩm nước hoa cao cấp – dòng sản phẩm vinh dự được đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu. Với nguồn hương liệu đạt chuẩn IFRA nhập khẩu từ Vương quốc Anh và cảm hứng từ những mùi hương "best seller" lừng danh thế giới, mỗi giọt hương đều dệt nên phong thái quý phái. Khả năng lưu hương bền bỉ từ 6-8 tiếng giúp người sử dụng luôn giữ được sức cuốn hút rạng ngời. Minh chứng cho đẳng nước hoa nhà Saras được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn BRCGS CP4 và ISO 22716. Đây là sự bảo chứng cho quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, chạm đến những tiêu chuẩn xa xỉ nhất của ngành mỹ phẩm thế giới.

Các dòng mỹ phẩm được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc, đảm bảo kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và nuôi dưỡng da chuyên sâu. Điểm sáng của bộ sưu tập là dòng kem chống nắng thể thao Albatross với chỉ số SPF100 vượt trội đã được kiểm định bởi Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế uy tín, bảo vệ da mạnh mẽ trước tia UV ngay cả trong những hoạt động ngoài trời khắc nghiệt nhất.

Nước hoa Saras vinh dự được đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu

Nhằm mang đến những lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu và ngân sách, các set quà tặng được Saras Beauty thiết kế chỉn chu, sẵn sàng thay bạn gửi gắm tâm ý đến người thân, đối tác và bạn bè:

Set quà tặng 3 món

Lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần quy trình "skincare nhanh" trước khi xuống phố. Sữa rửa mặt làm sạch sâu, kem chống nắng bảo vệ tuyệt đối và một chút nước hoa tạo điểm nhấn.

Giá ưu đãi 629.000đ (Giá gốc: 957.000đ)

Set quà tặng Active Day

Set quà tối giản nhưng đầy quyền năng cho các hoạt động ngoài trời. Phù hợp tặng cho những người năng động, yêu thích du lịch hay tham gia các lễ hội xuân.

Giá ưu đãi 399.000đ (Giá gốc: 728.000đ): Set quà gồm kem chống nắng SPF100 và nước hoa 9ml.

Combo 3 nước hoa bỏ túi 9ml - 3 mùi hương linh hoạt

Dành cho những tâm hồn yêu hương thơm và muốn thay đổi phong cách liên tục. Kích thước 9ml cực kỳ gọn nhẹ để bỏ vào túi xách hay ví cầm tay khi đi tiệc.

Giá ưu đãi 649.000 (Giá gốc 1.057000)

Combo 2 nước hoa hương liệu Anh Quốc

Set quà tinh tế, dễ dùng cho cả nam và nữ. Đây là lựa chọn quà tặng trung tính, sang trọng cho đồng nghiệp hoặc bạn bè xã giao.

Giá ưu đãi 399.000đ (Giá gốc: 658.000đ)

Set quà tặng Care & Confidence: 4 món gồm chăm sóc da và hương thơm

Sự kết hợp cân bằng giữa chăm sóc và làm đẹp. Mang lại sự tự tin toàn diện, giúp làn da luôn khỏe mạnh và cơ thể luôn tỏa hương thơm mát suốt ngày Xuân.

Giá ưu đãi 819.000đ (Giá gốc: 1.286.000đ)

Set quà tặng Active All Day: 6 món chăm sóc toàn diện

Gói quà tặng cao cấp chăm sóc từ sáng đến tối. Thích hợp làm quà tặng ý nghĩa cho người thân trong gia đình hoặc những đối tác quan trọng.

Gái ưu đãi 1.269.000đ (Giá gốc: 1.984.000đ)

Set quà tặng llection: 7 nước hoa 9ml

Bộ sưu tập "đồ sộ" nhất với 7 mùi hương khác biệt cho 7 ngày trong tuần. Đây là món quà đẳng cấp dành cho những tín đồ nước hoa muốn trải nghiệm trọn bộ tinh hoa từ Anh Quốc.

Giá ưu đãi 1.449.000đ (Giá gốc: 2.303.000đ)

Tất cả các combo quà tết của Saras Beauty đều được đóng gói chỉn chu, sang trọng và sẵn sàng để trao gửi. Với chất lượng đạt chuẩn quốc tế và tính ứng dụng cao, đây chắc chắn là món quà khiến người nhận luôn nhớ đến sự tinh tế của bạn mỗi khi sử dụng.

Với quy trình đóng gói chuyên nghiệp và dịch vụ nhận hàng nhanh, mọi set quà đã sẵn sàng để trở thành lời chúc đầu năm ý nghĩa nhất. Hiện số lượng combo có hạn và chương trình ưu đãi tết đang mở, hãy nhanh tay chọn lựa để cùng Saras Beauty đẹp suốt ngày xuân.