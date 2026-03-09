Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 19:45

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Nếu bạn chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn tốt để bạn nắm bắt những cơ hội xung quanh mình, nếu may mắn có thể bạn sẽ công thành danh toại sau những vất vả, khó khăn phải chịu trước đó.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, tài lộc của bạn nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

 

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu nhau trải qua một khoảng thời gian yêu say đắm. Người độc thân khó lòng tìm được một nửa yêu thương nếu không có sự chủ động trong tình cảm. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Vì luôn biết cách cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không cần tốn quá nhiều công sức. Có vẻ như nhiều cơ hội kiếm tiền của con giáp này đều không gặp trở ngại nào quá lớn nên nguồn thu nhập ngày càng tăng cao trông thấy. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào bên cạnh bạn cũng có một người luôn sẵn sàng bao dung những thiếu sót của bạn. Chính vì thế, tình cảm của hai người dường như trở nên khăng khít, bền chặt hơn theo năm tháng. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau một giờ đồng hồ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg

Sau một giờ đồng hồ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg

Video 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con cá bên trong chai bia

Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con cá bên trong chai bia

Video 2 giờ 49 phút trước
Tên trộm đã tử vong do điện giật khi đang cố gắng đánh cắp một ki-ốt nạp tiền điện thoại trực tuyến

Tên trộm đã tử vong do điện giật khi đang cố gắng đánh cắp một ki-ốt nạp tiền điện thoại trực tuyến

Video 3 giờ 49 phút trước
Sốc: Cô gái trèo lên cột phát sóng di động với lý do bất ngờ và cái kết

Sốc: Cô gái trèo lên cột phát sóng di động với lý do bất ngờ và cái kết

Video 4 giờ 9 phút trước
5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ ngã từ độ cao vài mét do sự cố kỹ thuật của vòng quay khổng lồ khiến người bên dưới sợ hãi

Người phụ nữ ngã từ độ cao vài mét do sự cố kỹ thuật của vòng quay khổng lồ khiến người bên dưới sợ hãi

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Vì sao người xưa coi “đầu xuôi đuôi lọt” là nguyên tắc phong thuỷ sống còn?

Vì sao người xưa coi “đầu xuôi đuôi lọt” là nguyên tắc phong thuỷ sống còn?

Sau đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Sau đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà