'Cặp bài trùng' cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể

Làm đẹp 03/02/2026 11:30

Muốn giảm cân hiệu quả với 'nữ hoàng ngũ cốc' yến mạch, ăn đúng thôi là chưa đủ, bạn còn cần ăn thông minh. Việc kết hợp yến mạch cùng những 'người bạn đồng hành' phù hợp sẽ giúp nhân đôi dưỡng chất, kích thích vị giác và giữ cho vòng eo luôn thon gọn.

Yến mạch giàu chất xơ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế hấp thụ chất béo và calo làm tăng cân. Nên đây được coi là thực phẩm vàng để giảm cân. Để đa dạng hóa thực đơn ăn kiêng của mình, bạn có thể tham khảo một số cách ăn yến mạch giảm cân chia sẻ trong bài viết sau.

'Cặp bài trùng' cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao nên chọn yến mạch để giảm cân?

Yến mạch là thực phẩm lành mạnh được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn giảm cân. Yến mạch chứa nhiều dinh dưỡng như: chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng rất ít đường, tương đối ít chất béo và calo. Ăn yến mạch thường xuyên là cách tốt để bổ sung các vi chất như: mangan, selen, đồng, phốt pho, kẽm, magie, sắt, một số vitamin B.

Yến mạch là loại thực phẩm giàu chất xơ hàng đầu, với tỷ lệ khoảng 55% chất xơ hòa tan và 45% chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan có ở lớp vỏ cám bên ngoài, chúng hút nước, tạo ra chất đặc giống như gel trong hệ thống tiêu hóa, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Đồng thời nó cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch và trao đổi chất.

'Cặp bài trùng' cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn yến mạch có thể giúp hỗ trợ giảm cân vì hàm lượng chất xơ cao. Trên thực tế, chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch thúc đẩy giải phóng một loại hormone đường ruột có tên là peptide YY (PYY), hormone này giúp tăng cảm giác no.

Yến mạch ăn cùng những thứ này không lo tăng cân

Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi)

Quả mọng là người bạn đồng hành số 1 của yến mạch trong các bữa ăn giảm cân. Chúng chứa rất ít calo nhưng lại cực kỳ giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Vị chua ngọt tự nhiên của quả mọng giúp bát yến mạch trở nên hấp dẫn hơn mà không cần thêm đường tinh luyện, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và làm đẹp da từ bên trong.

Các loại hạt dinh dưỡng (hạnh nhân, hạt óc chó, hạt chia)

Khi thêm hạt chia hoặc hạnh nhân vào yến mạch, bạn đang bổ sung một lượng chất béo lành mạnh (Omega-3) và protein thực vật chất lượng cao. Đặc biệt, hạt chia có khả năng ngậm nước và nở to, giúp tạo cảm giác nhanh no và no lâu hơn gấp nhiều lần. Sự kết hợp này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn ngăn chặn các cơn thèm ăn vặt giữa buổi.

'Cặp bài trùng' cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua Hy Lạp không đường

Để tăng cường lượng đạm (protein) mà không làm tăng lượng mỡ, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn hoàn hảo. Protein giúp xây dựng cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Kết hợp yến mạch với sữa chua không đường không chỉ tạo nên kết cấu kem mịn, dễ ăn mà còn cung cấp lợi khuẩn Probiotics, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và vòng bụng phẳng lỳ.

Trứng và các loại rau xanh (yến mạch mặn)

Đừng bó buộc yến mạch chỉ với các món ngọt. Yến mạch nấu chín cùng một ít rau chân vịt, nấm và kèm theo một quả trứng chần là bữa sáng mặn cực kỳ giàu dinh dưỡng. Trứng cung cấp choline và protein chất lượng, trong khi rau xanh bổ sung thêm chất xơ, giúp thực đơn giảm cân của bạn đa dạng hơn và không bao giờ bị nhàm chán.

'Cặp bài trùng' cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro của chế độ ăn bột yến mạch

Mặc dù, bột yến mạch cung cấp một số lợi ích cho sức khoẻ nhưng sử dụng yến mạch cũng có thể bị một số rủi ro. Vì thế, để xây dựng chế độ ăn yến mạch giảm cân phù hợp với từng cá nhân, hãy gặp bác sĩ dinh dưỡng được tư vấn và áp dụng. Bởi chế độ ăn bột yến mạch là chế độ ăn có rất ít calo. Do đó, cần tăng lượng calo mỗi ngày bằng cách thêm nhiều hơn các loại thực phẩm khác vào chế độ ăn kiêng bột yến mạch.

Chế độ ăn bột yến mạch có thể bị hạn chế. Sự đơn điệu của việc chỉ ăn bột yến mạch trong 1 hoặc 2 bữa ăn một ngày có thể làm cho bạn khó có thể duy trì được. Điều này, sẽ làm cho bạn khó giảm cân hơn.

Từ khóa:   giảm cân giảm cân bằng yến mạch yến mạch

