Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có vị béo ngậy và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với hàm lượng calo tương đối cao, không ít người băn khoăn ăn bơ có béo không và làm thế nào để ăn bơ mà vẫn giữ được vóc dáng?

Bơ là một sản phẩm được tạo ra từ protein và chất béo có trong sữa và kem. Hầu hết bơ làm từ sữa bò, nhưng bơ cũng đến từ nhiều nguồn khác như sữa cừu, dê, trâu và bò Tây Tạng.Bơ là một sản phẩm được tạo ra từ protein và chất béo có trong sữa và kem. Hầu hết bơ làm từ sữa bò, nhưng bơ cũng đến từ nhiều nguồn khác như sữa cừu, dê, trâu và bò Tây Tạng. Ảnh minh họa: Internet Các nhà sản xuất và đầu bếp tại gia tạo ra bơ bằng cách khuấy sữa hoặc kem để tách các giọt chất béo khỏi sữa bơ. Đôi khi họ cũng thêm muối và màu thực phẩm.

Lọc bơ (loại bỏ nước và chất rắn trong sữa) tạo ra bơ được làm sạch giàu chất béo. Các loại “bơ” không phải từ sữa như quả bơ, bơ đậu phộng, bơ táo, bơ ca cao. Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa các sản phẩm sữa giàu chất béo như bơ và giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bơ có nhiều calo và chất béo bão hòa. Các nhà khoa học đã tranh luận về lợi ích sức khỏe của bơ trong nhiều thập kỷ. Hướng dẫn cách ăn bơ giúp giảm cân

Để bơ thực sự trở thành “trợ thủ” trong hành trình giảm cân, bạn cần biết cách lựa chọn thời điểm, khẩu phần và cách chế biến hợp lý. Ảnh minh họa: Internet Kiểm soát khẩu phần ăn: Mặc dù bơ giàu dưỡng chất nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ dễ dẫn tới dư thừa calo. Khẩu phần lý tưởng là 1/4 - 1/2 quả mỗi ngày, tùy vào nhu cầu năng lượng của từng người. Điều này giúp tận dụng lợi ích của chất béo lành mạnh và chất xơ mà không lo vượt quá lượng calo cho phép. Với người có mức vận động cao, có thể tăng lên 3/4 quả nhưng vẫn cần tính vào tổng năng lượng trong ngày. Lưu ý về thời điểm sử dụng bơ: Thời điểm tốt nhất để ăn bơ là vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, khi cơ thể cần nguồn năng lượng ổn định và có đủ thời gian để tiêu hao. Ăn bơ trước bữa chính khoảng 30 phút cũng giúp giảm cảm giác đói và hạn chế ăn quá nhiều. Ngược lại, ăn bơ vào buổi tối muộn khi ít vận động có thể khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ. Ảnh minh họa: Internet Kết hợp bơ với thực phẩm lành mạnh: Tránh chế biến bơ cùng nguyên liệu nhiều đường, sữa đặc hoặc các loại topping giàu calo. Thay vào đó, hãy kết hợp bơ với rau củ, yến mạch, các loại hạt hoặc thực phẩm giàu protein như ức gà, sữa chua Hy Lạp. Cách này vừa giữ hương vị thơm ngon, vừa tối ưu lợi ích giảm cân và hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện.

