TOP 4 loại đồ uống giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô, ai cũng nên biết

Làm đẹp 19/11/2025 11:27

Thời tiết hanh khô mang đến không khí lạnh hơn và độ ẩm giảm, khiến làn da phải đối mặt với vấn đề khô căng và mất nước nghiêm trọng. Việc bổ sung nước và dưỡng chất từ bên trong vì thế trở thành yếu tố quan trọng trong thời điểm này.

Thời tiết nắng nóng, tia UV mạnh cùng không khí hanh khô khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, xỉn màu và nhanh lão hóa. Việc bổ sung nước và dưỡng chất từ bên trong vì thế trở thành yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh trong những ngày giao mùa.

Nước ép lựu: Chống oxy hóa mạnh, ngừa lão hóa

Lựu nổi tiếng với hàm lượng polyphenol và anthocyanin cao, giúp chống lại stress oxy hóa - nguyên nhân chính khiến da lão hóa sớm. Nước ép lựu thúc đẩy lưu thông máu, giúp da hồng hào, giảm nếp nhăn và vết chân chim. Đây là loại đồ uống lý tưởng cho những ngày thời tiết khô lạnh.

TOP 4 loại đồ uống giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô, ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa chuột và chanh: Cấp nước tối ưu

Dưa chuột chứa tới 95% là nước, là chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp duy trì độ ẩm cho da. Chanh giàu vitamin C có tác dụng làm sáng da và giảm sắc tố. Nước ép dưa chuột - chanh giúp ngăn ngừa sẹo mụn, đốm nâu và hỗ trợ chống lão hóa. Thêm vài lá bạc hà sẽ giúp thức uống thơm mát hơn.

Nước ép lô hội và bạc hà: Làm dịu, tái tạo da

Lô hội có đặc tính cấp nước, giảm viêm và thúc đẩy tái tạo tế bào. Kết hợp với bạc hà giúp tăng cảm giác sảng khoái và cải thiện lưu thông máu. Loại nước ép này phù hợp với người có làn da dễ mẩn đỏ hoặc mất nước trong mùa hanh khô.

Nước ép cà rốt - cam: Sáng da, trẻ hóa

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene - tiền chất vitamin A có tác dụng tái tạo tế bào và làm đều màu da. Cam giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp tăng cường collagen và cải thiện độ đàn hồi. Sự kết hợp của hai loại quả này không chỉ giúp cấp nước mà còn hạn chế khô da và bong tróc. Có thể thêm một chút mật ong để tạo vị ngọt tự nhiên.

TOP 4 loại đồ uống giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô, ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc da mùa hanh khô

Việc chăm sóc da mùa hanh khô rất quan trọng, bao gồm cả chăm sóc bên trong lẫn bên ngoài.

Chăm sóc làn da từ bên trong chính là duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cho làn da chống lại được sự hanh khô. Ngoài lượng calo hợp lý còn phải đảm bảo đủ vitamin cho cơ thể. Chú trọng sử dụng những thực phẩm chứa nhiều vitamin và nước là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng dành cho bạn.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là mỗi ngày ăn một ít thịt nạc, tránh ăn những thực phẩm có quá nhiều axit béo. Bổ sung những thực phẩm có nhiều vitamin A trong khẩu phần ăn hàng ngày như: Cà rốt, gan bò, trứng, dầu cá... Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng sắt phong phú, giúp bổ sung lượng máu cho da. Ngoài ra, nên ăn nhiều rau xanh, bổ sung đầy đủ lượng vitamin C như: cam, chanh, quýt, dưa hấu, cà chua... Vitamin C có tác dụng quan trọng với việc làm lành vết nứt của da.

TOP 4 loại đồ uống giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô, ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống nước, kể cả khi không có cảm giác khát nước, mới đảm bảo đủ lượng nước cần cho cơ thể chúng ta mùa hanh khô. Lượng nước tối thiểu phải uống là 2 lít/ngày. Và cần chú trọng uống loại nước lành mạnh như nước lọc và nước ép hoa quả tươi để thanh lọc thận và cung cấp đầy đủ các loại vitamin cho da, nhất là vitamin C.

Bên cạnh đó cần tránh các thực phẩm có tính chất cay nóng như cà phê, ớt, tiêu, đồ chiên rán, nướng…

Chăm sóc làn da từ bên ngoài bằng cách thường xuyên sử dụng kem giữ ẩm. Nếu da vẫn còn khô hoặc có cảm giác ngứa, rát, khó chịu, bạn có thể tăng lần bôi kem trong ngày. Thường xuyên dùng kem giữ ẩm cũng giúp da không bị bong tróc, không bị nứt nẻ. Khi đi ra ngoài đường, bạn nên đeo khẩu trang, mang kính, mũ để hạn chế bụi, gió khiến các bệnh ngoài da sẽ tái phát và nặng hơn.

