Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 09/01/2026 05:30

Không chỉ giàu chất xơ, bông cải còn được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng giúp kháng viêm và hỗ trợ sức khoẻ tim mạch.

Bông cải trắng hay còn gọi là súp lơ trắng, không chỉ là một loại rau củ quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày mà còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Vậy, bông cải trắng có tác dụng gì đối với sức khỏe? Loại rau này không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội khác.

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bông cải trắng 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Bông cải trắng chứa sulforaphane - một hợp chất giàu lưu huỳnh có tác dụng tăng cường hệ thống chống oxy hóa và chống viêm. Hoạt chất này giúp cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chống viêm hiệu quả: Sự kết hợp giữa chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bông cải trắng có đặc tính kháng viêm tự nhiên. Chất xơ còn đóng vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và giảm tình trạng viêm nhiễm liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. 

Tốt cho hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong bông cải trắng giúp thúc đẩy nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Ngoài ra, loại rau này còn chứa inulin - một dạng chất xơ prebiotic, giúp vi khuẩn có lợi trong ruột lên men và tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, góp phần bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa: Tương tự các loại rau họ cải khác, bông cải trắng cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa như carotenoid, tocopherol và axit ascorbic. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Bông cải trắng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thói quen ăn vặt và giảm nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm giàu năng lượng. Nhờ đó, loại rau này hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng. 

Góp phần phòng ngừa ung thư: Nhiều nghiên cứu cho thấy, bông cải trắng chứa các hợp chất như sulforaphane và indole-3-carbinol (I3C), có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn bông cải trắng đđảm bảo dinh dưỡng

Tránh ăn bông cải trắng bị mốc: Nếu bạn thấy bông cải trắng có đốm mốc hoặc màu sắc thay đổi, hãy cắt bỏ ngay lập tức và không nên ăn, vì có thể gây hại cho sức khỏe và nguy cơ ngđộc.

Không cắt bông cải trắng trước khi rửa: Bông cải trắng thường có những con sâu nhỏ ẩn bên trong. Để loại bỏ chúng hiệu quả, bạn nên rửa bông cải trắng nguyên cây trước khi cắt nhỏ. Việc cắt nhỏ trước khi rửa có thể khiến rau bị nát và khó làm sạch.

Tránh luộc quá chín: Khi nấu bông cải trắng, không nên luộc quá nhừ vì điều này làm mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là các hợp chất chống ung thư có trong bông cải trắng.

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn bông cải trắng: Dù bông cải trắng chứa nhiều vitamin C có lợi, phụ nữ mang thai nên ăn vừa phải, không quá 2 lần mỗi tuần. Ăn quá nhiều bông cải trắng có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.

Người bị bệnh dạ dày nên hạn chế bông cải trắng: Mặc dù bông cải trắng chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe, ăn bông cải trắng sống có thể gây đầy hơi và không tốt cho người mắc bệnh dạ dày.

Người bị bệnh gout nên tránh bông cải trắng: Bông cải trắng có hàm lượng purin khá cao, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh gout. Do đó, người bị gout nên tránh tiêu thụ bông cải trắng để không làm tình trạng bệnh nặng thêm.

