Vì sao bông cải xanh là được cho là ‘siêu thực phẩm’ giúp tăng cường miễn dịch trong mùa đông

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp lơ xanh), một thành viên của họ rau họ cải, chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh như sulforaphane. Vitamin C đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa đông vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh khác.

Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do và giúp tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể như vitamin E. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào và mô khỏi tác hại oxy hóa, hỗ trợ cơ thể sản sinh các tế bào miễn dịch khỏe mạnh.

Dưới đây là 4 công dụng phổ biến của bông cải xanh đối với sức khỏe: