Cách làm sinh tố bông cải xanh thơm ngon dễ uống giúp giảm cân

Sinh tố bông cải xanh là một loại thức uống giúp giảm cân hiệu quả. Vì cứ 1 cây bông cải cỡ trung bình cung cấp đến 104g vitamin C nhưng chỉ cung cấp 50 calo, cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong 1 ngày. Hơn nữa bông cải xanh cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ thải độc cho cơ thể nhờ vào các hợp chất glucoraphanin, gluconasturtiian và glucobrassicin nên có tác dụng giúp các chị em giảm cân nhanh chóng.

Không chỉ vậy, trong bông cải xanh còn chứa chất Sulforaphane giúp kích thích một loạt các yếu tố bảo vệ chống oxy hóa trong cơ thể, có thể trực tiếp làm giảm căng thẳng và làm chậm sự suy giảm hệ thống miễn dịch, tái tạo làn da bị tổn thương, chống lão hóa hiệu quả. Vì thế loại sinh tố này giúp các chị em giảm cân an toàn, làn da vẫn mướt, không bị chảy xệ do xuống cân.

Bên cạnh đó, chất Glucoraphanin còn có công dụng thiết lập lại quá trình chuyển hóa ở tế bào, làm giảm cholesterol hiệu quả. Khi các tế bào không hoạt động tốt, các chất dư thừa từ thức ăn sẽ chuyển thành cholesterol, đây là nguyên nhân hình thành mỡ thừa ở dưới da. Chính vì vậy, khi ăn hoặc uống sinh tố bông cải xanh đều được chỉ cần tiêu thụ 400g bông cải xanh mỗi tuần thì có thể giúp giảm đến 6% lượng cholesterol trong máu, từ đó làm giảm hẳn triệu chứng mỡ máu, gan nhiễm mỡ ở người béo phì.

Với những lợi ích tuyệt vời như vậy nên bông cải xanh đã trở thành “người bạn đồng hành tin tưởng” của nhiều chị em trong công cuộc giảm béo và giữ dáng. Hiện nay, không chỉ uống sinh tố bông cải xanh mà ăn bông cải xanh mỗi ngày, kết hợp với tiêu thụ thịt nạc, hoa quả để giữ thể hình luôn thon gọn và cân đối, săn chắc, nuột nà, không hề có mỡ thừa, chính là bí quyết giữ dáng của các nàng hoa hậu trong showbiz Việt.

Uống sinh tố bông cải xanh là cách giảm cân an toàn của sao Việt

Tuy nhiên, bông cải xanh chỉ đem lại hiệu quả ép cân tốt nhất khi được ăn sống, vì lúc đó chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể sẽ ở mức 100%. Hơn nữa, chất sulforaphane trong bông cải xanh rất dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao trong quá trình đun nấu. Vì vậy, uống sinh tố bông cải xanh là cách giảm cân tốt nhất cho các chị em.

Vậy đâu là công thức cho một ly sinh tố bông cải xanh thơm ngon, chất lượng và mang lại hiệu quả giảm cân tốt nhất?!

Cách làm sinh tố bông cải xanh thơm ngon, giúp giảm cân an toàn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Trước khi bắt tay vào làm sinh tố bông cải xanh, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau đây:

+ ¼ bông cải xanh.

+ Sữa đặc.

+ Đá viên.

+ ½ quả táo xanh.

Các bước tiến hành làm sinh tố bông cải xanh chuẩn thơm ngon, dinh dưỡng

Sau khi rửa sạch các nguyên liệu thì bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

Sinh tố bông cải xanh là thức uống giảm cân hiệu quả

- Bước 1: Cắt bông cải xanh và táo xanh thành những phần nhỏ. Tuy nhiên không nên cắt quá nát.

- Bước 2: Cho 5-6 viên đá viên cùng với phần cải xanh và táo đã cắt nhỏ, sữa đặc vào máy xay sinh tố. Sau đó xay nhuyễn trong khoảng 30 giây -1 phút. Khi nào hỗn hợp mịn và bông lên là được.

Tùy vào sở thích của mỗi người mà điều chỉnh lượng sữa đặc cho phù hợp. Nếu muốn ăn lạnh hơn có thể cho thêm nhiều đá, tuy nhiên phải tương xứng với phần bông cải xanh và sữa đặc để tránh sinh tố bị nhạt. Vậy là bạn đã có ngay ly sinh tố bông cải xanh chất lượng rồi đấy! Rất đơn giản phải không nào?!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn bông cải xanh tươi ngon

- Ưu tiên chọn bông cải có màu xanh đậm tươi mới, đều màu, cầm trên tay cảm giác chắc và nặng.

- Ngoài ra bông cải ngon sẽ có phần búp mọc khít vào nhau, đầy đặn, thân cây cứng và không mềm dẻo.

- Nếu có thể, bạn nên mua bông cải xanh vào mùa thu hoạch từ cuối tháng 7 đến tháng 10 vì sẽ có hương vị thơm ngon hơn.

- Tránh chọn bông cải xanh có phần thân dập úng, có nhiều vết xước và phần ruột xuất hiện vết thâm bên trong.

Mẹo chọn mua táo xanh chất lượng

- Nên chọn táo có vỏ bóng, màu sắc tươi, cầm chắc tay và khi sờ không có cảm giác nhám. Nếu thích ăn táo ngọt, bạn có thể chọn những quả thẫm màu, có hạt trắng nhỏ li ti.

- Với cuống táo bạn nên chọn những quả phần cuống còn mới, dính chặt vào quả.

- Không nên chọn táo bị xỉn màu, dập nát hoặc sâu hại.

Trên đây là công thức chi tiết cho ly sinh tố bông cải xanh thơm ngon, đơn giản và hỗ trợ giảm cân an toàn, hiệu quả tại nhà. Với các nguyên liệu tươi ngon dễ tìm, cùng cách chế biến siêu dễ dàng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay, để nhanh chóng đẹp xinh đón tết nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả ưng ý nhé!