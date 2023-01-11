TOP 6 mẫu áo chuẩn hợp cùng chân váy, đẹp xinh cho các chị em du xuân ngày Tết!

Cứ đến dịp Tết thì các thiết kế váy vóc lại "lên ngôi", vì đem đến cho người mặc vẻ ngoài nữ tính, nổi bật. Trong đó, chân váy là món đồ thời trang rất được phái nữ ưa chuộng vì các outfit được phối từ váy luôn mang đến cho người mặc phong cách trẻ trung và nữ tính. Vậy Tết này nên phối chân váy cũng kiểu áo nào để chuẩn đẹp xinh du xuân? Câu trả lời sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Được bắt nguồn từ trang phục của các vận động viên quần vợt trên sân, chân váy tennis ngày nay được sử dụng phổ biến hơn ngay cả trong đời thường. Kiểu chân váy này vừa mang phong cách tinh nghịch, đáng yêu và cũng vừa rất quyến rũ vì giúp người mặc khoe được trọn vẹn đôi chân thon dài của mình.

Chân váy xếp ly

Mẫu chân váy này có thiết kế rất đặc biệt với những nếp gấp tạo nên độ bồng bềnh cực đẹp, phù hợp với những cô nàng “bánh bèo” khi đến trường hay đi chơi với bạn bè.

Chân váy đuôi cá

Đây là mẫu chân váy đặc biệt với thiết kế ôm sát vòng 3 và loe dần xuống phía dưới giúp người mặc tôn lên được đường cong cơ thể quyến rũ mà vẫn cực duyên dáng và nữ tính.

Chân váy dài

Đây là kiểu chân váy có thiết kế dáng dài qua bắp chân hoặc mắt cá chân, có form xòe rộng hoặc ôm chân nhằm tạo nên các đường nét nữ tính và thướt tha, phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách thời trang nhẹ nhàng, tinh tế.

Chân váy ngắn

Đây là kiểu chân váy có dáng ngắn tới giữa đùi hoặc đến đầu gối, được các cô nàng trẻ trung và cá tính cực kỳ yêu thích vì rất dễ phối đồ và mặc được trong nhiều hoàn cảnh.

Chân váy chữ A

Mẫu chân váy quốc dân này được thiết kế với độ ôm vừa vặn với cơ thể của người mặc và thường dài tới ngang đùi hoặc đầu gối. Kiểu váy này rất phù hợp khi mặc đi chơi, đi học và đặc biệt là đi làm ở môi trường công sở.

Chân váy yếm

Kiểu chân váy này cực kỳ đáng yêu và phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, nhí nhảnh. Đối với những cô nàng trưởng thành thì kiểu chân váy này giúp “hack tuổi” cực kỳ hiệu quả.

Những mẫu áo thích hợp kết hợp cùng chân váy

1. Áo cardigan

Áo cardigan được mệnh danh hot item cho thời trang thu đông. Kiểu áo cài khuy này đem đến nét trang nhã và nữ tính, nhưng cũng chẳng kém phần trẻ trung. Nét nhẹ nhàng biến áo cardigan trở thành lựa chọn lý tưởng để kết hợp cùng chân váy. Bạn sẽ có được set trang phục đầy duyên dáng nếu diện hai item này.

Nếu trời chuyển lạnh nhưng vẫn muốn diện cardigan và chân váy, chị em hãy layer bên trong một chiếc áo thun cổ lọ để giữ ấm hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo phong cách xinh đẹp, dịu dàng nhé!

2. Áo len

Áo len ấm áp và là món thời trang phủ sóng trong mùa lạnh. Mẫu áo này phù hợp để mix cùng nhiều item, trong đó có chân váy. Bộ đôi áo len và chân váy sẽ tạo nên tổng thể trang phục đầy nữ tính, mềm mại. Ngoài ra, bạn sẽ hoàn thiện được set trang phục thanh lịch, nếu ưu tiên áo len và chân váy có kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn. Chị em cũng đừng quên khoản hack dáng khi diện áo len và chân váy. Bí kíp ở đây chính là chọn áo len dáng lửng, hoặc sơ vin gọn gàng.

3. Áo thun

Áo thun là kiểu quốc dân không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi cô gái vì nó có thể linh hoạt "mix and match" với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Nếu bạn yêu thích phong cách basic thì hãy phối ngay áo thun với chân váy tennis, chân váy chữ A hay kể cả chân váy da cũng đều phù hợp đấy nhé!

Hoặc đơn giản nhất, các nàng hãy kết hợp áo thun màu trung tính với chân váy mang tông màu nhã nhặn, vẻ ngoài sẽ toát lên nét dịu dàng, thanh lịch. Nếu muốn diện mạo thêm trẻ trung, hãy kết hợp chân váy với áo thun màu pastel. Công thức này không quá cầu kỳ, nhưng vẫn giúp vẻ ngoài trở nên ngọt ngào, nổi bật.

4. Áo sơ mi

Áo sơ mi cũng là item rất được lòng các chị em vì tính linh hoạt khi phối đồ với các loại trang phục khác. Bạn có thể phối áo sơ mi dáng với chân váy chữ A, chân váy đuôi cá hay chân váy yếm.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ diện áo sơ mi màu trung tính, các nàng có thể đem đến cho style một làn gió mới, bằng cách chọn phiên bản mang tông màu pastel. Kiểu áo sơ mi này trẻ trung, nhưng vẫn nhã nhặn. Khi kết hợp áo sơ mi màu pastel với chân váy, các nàng sẽ có được set trang phục hack tuổi và không kém phần thanh lịch. Để tổng thể thêm sang trọng, boots là một trong những kiểu giày đáng lưu tâm khi hoàn thiện set trang phục.

5. Áo tay bồng

Công thức áo tay bồng và chân váy cũng là sự kết hợp được nhiều chị em ưa chuộng. Hai món thời trang này đều nữ tính, nên kết hợp với nhau rất ăn ý. Đặc biệt, chi tiết tay bồng chính là điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục thêm sang chảnh, yêu kiều. Ngoài chân váy dài, chân váy ngắn cũng phù hợp để diện với áo tay bồng. Bộ đôi này ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào. Đừng quên sơ vin vì thao tác này không chỉ hack dáng tốt, mà còn tăng thêm sự chỉn chu nữa đấy nhé!

6. Áo hai dây

Vào những ngày tết “ấm” của miền Nam đất nước, thì áo hai dây chắc hẳn là items không thể thiếu của các cô nàng. Bạn cũng có thể kết hợp kiểu áo này với chân váy da, chân váy chữ A hoặc váy maxi sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Sự kết hợp sẽ tạo nên phong cách cực kỳ quyến rũ mà không kém phần nữ tính. Hãy kết hợp thêm túi xách cùng giày thể thao hoặc sandal các phụ kiện đơn giản để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục nhé!

Trên đây là tổng hợp những mẫu áo dễ dàng kết hợp cùng chân váy, mang đến những bộ outfit đẹp xinh, phong cách cho chị em đi du xuân dịp Tết Nguyên đán này nhé! Chúc các chị em luôn xinh tươi, rạng rỡ trong những chuyến du xuân đang đến gần nhé!